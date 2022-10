Sudan-Variante: Wie gefährlich ist die neue Ebola-Variante?

Stand: 26.10.2022 04:24 Uhr

Die Zahl der Todesopfer durch Ebola steigt in Uganda. Das Problem: Gegen die Sudan-Variante gibt es noch keine speziellen Impfstoffe und Medikamente. Droht hier eine neue Epidemie in Ostafrika?

Von Leila Boucheligua, SWR

In Uganda steigt seit dem jüngsten Ebola-Ausbruch durch die neue Sudan-Variante die Zahl der Erkrankten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Uganda gibt es mindestens 75 Infizierte, 28 Tote und 26 Genesene. Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen höher liegen könnten, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters.

Ugandas Präsident Yoweri Museveni kündigte am 15. Oktober Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Ebola-Fällen an, darunter eine nächtliche Ausgangssperre und Reisebeschränkungen zu und von zwei von Ebola betroffenen Distrikten für 21 Tage. Zudem überwachen Nachbarländer wie Kenia, Tansania und Ruanda an der Grenze zu Uganda verstärkt Ebola-Fälle. Beim bisher größten Ebola-Ausbruch in den Jahren 2014 bis 2016 starben laut RKI mehr als 11.000 der mehr als 28.000 Infizierten.

Keine Medikamente und Impfungen gegen neue Variante

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in dem durch das Sudanvirus verursachten Ebola-Ausbruch ein hohes Risiko für schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, gerade weil derzeit keine zugelassenen Medikamente oder Impfstoffe gegen die Sudan-Variante verfügbar sind. Allerdings seien die Länder Afrikas heute viel besser auf solche Ausbrüche vorbereitet als noch vor vielen Jahren, etwa was die Diagnosemöglichkeiten anbelangt, betont der Virologe Stephan Günther vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin.

Erster Ausbruch der Sudan-Variante in Uganda seit 2012

Der Ausbruch der Variante des Ebola-Erregers in Uganda wurde am 20. September von den örtlichen Gesundheitsbehörden bestätigt. Laut WHO ist es der erste Ausbruch des Sudanvirus in Uganda seit 2012.

Vor dem aktuellen Ausbruch gab es insgesamt sieben Ebola-Ausbrüche, die durch die sudanesische Variante verursacht wurden, drei im Sudan und vier in Uganda in den Jahren 2000, 2011 und zweimal im Jahr 2012. Es wird geschätzt, dass zwischen 41 und 100 Prozent der Infizierten währenddessen starben vergangene Ausbrüche, wie die WHO feststellt.

Größter Ebola-Ausbruch von 2014 bis 2016

Das Ebola-Virus wurde 1976 in Zaire in der heutigen Demokratischen Republik Kongo entdeckt. Seitdem ist es laut Robert-Koch-Institut (RKI) nur noch in Subsahara-Afrika aufgetreten. Im selben Jahr wurde die Sudan-Variante erstmals im Südsudan nachgewiesen.

Der große Ebola-Ausbruch von 2014-2016, der weltweit für Aufruhr sorgte, wurde durch das Ebola-Virus, früher bekannt als Zaire-Ebola-Virus, verursacht und betraf vor allem die westafrikanischen Länder Guinea, Sierra Leone und Liberia. Dieser Ausbruch trug auch vereinzelte Ebola-Fälle in die USA und nach Europa.

Mehrere Unterkategorien

Ebola, auch Ebolafieber genannt, ist eine seltene und lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die durch eine Infektion mit dem Ebola-Virus oder eng verwandten Viren verursacht wird. Nach einer 2019 eingeführten Klassifikation (ICD-11) werden Ebola-Erkrankungen je nach auslösendem Virus in Unterkategorien eingeteilt. Die durch die Sudan-Variante verursachte Ebola-Erkrankung wird als „Sudan-Virus-Krankheit“ bezeichnet.

Das Virus stammt ursprünglich von Wildtieren und wurde durch Kontakt mit infizierten Tieren auf den Menschen übertragen. Eine weitere Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt durch Körperkontakt mit Ebola-Patienten oder Verstorbenen, vor allem durch Kontakt mit deren Körperflüssigkeiten. Menschen, die mit dem Sudanvirus infiziert sind, sind nur dann ansteckend, wenn sie Symptome zeigen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Uganda beträgt die Inkubationszeit zwischen Ansteckung und Ausbruch zwischen 2 und 21 Tagen.

Laut WHO können die Symptome einer Infektion mit dem Sudanvirus plötzlich auftreten, darunter Fieber, Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen sowie ein trockener Hals. Später folgen Erbrechen, Durchfall, Hautausschläge und Symptome einer eingeschränkten Nieren- und Leberfunktion. Auch innere und äußere Blutungen können auftreten.

Impfstoffe und Medikamente in der Entwicklung

Bisher sind zwei Impfstoffe gegen Ebola auf dem Markt: Der „Ervebo“-Impfstoff, der laut WHO nur gegen das ursprüngliche Ebola-Virus und nicht gegen die Sudan-Variante wirkt. Es gibt auch einen Kombinationsimpfstoff bestehend aus den Impfstoffen „Zabdeno“ und „Mvabea“, die im Abstand von acht Wochen hintereinander geimpft werden. Dieser Impfstoff wurde zum Schutz vor Krankheiten durch das Ebola-Virus und andere Viren, einschließlich der Sudan-Variante, entwickelt.

Allerdings wirkt die Kombinationsimpfung laut WHO nur gegen andere Varianten des Ebola-Virus. Allerdings ist der Schutz der Impfstoffe gegen die Sudan-Variante noch nicht offiziell bestätigt. In jedem Fall würde die Impfung erst wenige Tage nach der zweiten Impfdosis Schutz bieten und ist daher laut WHO nicht als Sofortreaktion auf einen Ausbruch geeignet.

Impfstoffe in der Entwicklung

Der Fokus der Impfstoffentwicklung lag besonders auf dem Ebola-Virus, vor allem wegen des großen Ausbruchs in den Jahren 2014 bis 2016, erklärt Virologe Günther. Der aktuelle Ausbruch der Sudan-Variante muss natürlich schnellstmöglich unter Kontrolle gebracht werden. Laut Günther bietet der Ausbruch aber auch die Möglichkeit, Medikamente und Impfstoffkandidaten gegen diese Variante klinisch auf ihre Wirksamkeit beim Menschen zu testen.

Nach Angaben der WHO befinden sich derzeit mindestens sechs Impfstoffe gegen die Sudan-Variante in der Entwicklung, berichtet Reuters. Medikamente haben laut Günther bei Primaten Wirkung gezeigt, seien aber noch nicht auf ihre Wirksamkeit beim Menschen getestet worden.

Was passiert, wenn Ebola in Deutschland auftritt?

Das RKI gibt diesbezüglich Entwarnung. Auch wenn Einzelfälle auftreten sollten, sind in Deutschland alle Voraussetzungen für die strikte Unterbrechung von Infektionsketten und für die sichere Versorgung der Erkrankten gegeben.

Auch Virologe Günther hält eine größere Ausbreitung von Ebola etwa durch zurückkehrende infizierte Touristen für „äußerst unwahrscheinlich“. Schließlich weiß sich medizinisches Personal zu schützen, zumal sich Ebola-Erreger im Gegensatz zu Coronaviren nicht durch Aerosole in der Luft verbreiten können, sondern nur durch Kontakt mit infizierten Körperflüssigkeiten.