Gummi arabicum, auch bekannt als E414, wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, von Pharmazeutika über Schuhcreme bis hin zu Süßigkeiten und Kosmetika. Die alten Ägypter nutzten den natürlichen Emulgator zur Mumifizierung.

Bei der Herstellung von kohlensäurehaltigen Getränken spielt der Stabilisator eine Schlüsselrolle, indem er verhindert, dass der im Getränk enthaltene Zucker zu Boden fällt und kristallisiert.

Der Sudan ist der weltweit führende Produzent von Gummi arabicum und macht etwa 70 % der weltweiten Gesamtexporte aus; Viele Sudanesen sind direkt und indirekt auf den Kaugummi als Einkommensquelle angewiesen. Die anhaltenden Kämpfe dort führen dazu, dass diese Exporte praktisch zum Erliegen gekommen sind.

Nach Angaben des Observatory of Economic Complexity , einer Datenvisualisierungsseite für Handelsdaten, exportierte der Sudan im Jahr 2021 Gummi arabicum im Wert von 111 Millionen US-Dollar (99 Millionen Euro) und ist damit der zweitgrößte Exporteur weltweit. Zu den Hauptabnehmerländern der Kaugummiexporte zählen Frankreich, die USA und Deutschland.

Hussein Ali, ein im Sudan lebender Journalist, sagte der DW: „Die Fortsetzung des Krieges bedeutet einen Stopp der Gummiarabicum-Exporte, was eine Krise für große Unternehmen auslösen wird.“ „Es wird erwartet, dass die strategischen Reserven der Unternehmen erschöpft sein werden, wenn der Krieg sich zu lange hinzieht.“

Viele Einheimische sind auf den Verkauf des Kaugummis angewiesen, um über die Runden zu kommen. Doch seit es im April zu Zusammenstößen zwischen den sudanesischen Streitkräften von General Abdel Fattah Burhan und den Schnellen Unterstützungskräften von General Mohammed Hamdan Dagalo kam, wird es immer schwieriger.

Infolgedessen beginnt der anhaltende Konflikt den Handel und die Unternehmen im Land zu beeinträchtigen.

„Das Produkt ist eine wichtige Nutzpflanze des Sudan, die laut Exportliste an zweiter oder dritter Stelle steht“, sagt Professor Abulgasim Seifeldin, ehemaliger Leiter der Agrarforschungskooperation im Sudan, gegenüber der DW.

Was ist Gummi arabicum?

Gummi arabicum ist eine Flüssigkeit aus natürlich wachsenden Pflanzen namens Akazien, die in trockenen und halbtrockenen Gebieten wachsen, insbesondere in der Sahelzone, im sogenannten Gummigürtel, der sich über mehrere Länder erstreckt.

Der anhaltende Konflikt im Sudan führt dazu, dass die Exporte von Gummi arabicum praktisch zum Erliegen gekommen sind Bild: Ashraf Shazily/AFP

Wenn die Akazienbäume durch Brände, Insekten oder andere Ursachen beschädigt werden, reagieren die Bäume, indem sie Gummi produzieren, um die freiliegenden Poren zu verschließen und zu verhindern, dass Wasser aufgrund der Hitze in diesen Bereichen aus dem Baum verdunstet. Das Gummi hilft dem Baum im Wesentlichen dabei, seinen Wassergehalt zum Überleben aufrechtzuerhalten.

Es gibt zwei Arten von Gummi arabicum, nämlich Akazien-Senegal und Akazien-Seyal. Der erste gilt aufgrund seiner Fähigkeit, sich leicht in Wasser aufzulösen, als überlegen und wächst hauptsächlich im Sudan.

Wie wird Gummi arabicum hergestellt?

Landwirte machen in der Regel einen Einschnitt in den Akazienbaum, einen Vorgang, der als Klopfen bezeichnet wird. Das Zahnfleisch sickert durch den Bereich und trocknet aus, wenn es mit Luft und Sonnenlicht in Kontakt kommt. Nach einigen Wochen sammeln die Bauern den getrockneten Kaugummi in einem Vorgang ein, der sich während der Erntesaison wiederholt.

Abulgasim Seifeldin weist darauf hin, dass viele Landwirte immer noch Handwerkzeuge verwenden, um einen geringen Ertrag zu erzielen, der seiner Schätzung nach bei etwa 250 Gramm (8,9 Unzen) pro Baum liegt.

Nach der Sammlung wird das Gummi sortiert und gereinigt und dann an Händler verkauft, die es wiederum an Verarbeitungs- und Exportunternehmen verkaufen, die es dann durch Wärmebehandlung zu sprühgetrocknetem Akaziengummi verarbeiten.

Gummi arabicum ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Lebensmittel und Getränke Bild: Ashraf Shazily/AFP

Wozu dient Gummi arabicum?

Die beiden Gummiarten werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, von der Textil-, Klebstoff-, Farben-, Kosmetik- und Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie.

Die Lebensmittelindustrie ist in hohem Maße auf Gummi als biologischen Lebensmittelzusatzstoff und als Quelle präbiotischer Ballaststoffe angewiesen. Der Kaugummi verändert die ursprünglichen Eigenschaften von Lebensmitteln nicht und ist in Süßwaren, Saucen und Dressings, Backwaren, Milchprodukten und Getränkeprodukten enthalten.

Für Limonadenriesen wie Coca-Cola und Pepsi, die erklärt haben, dass sie ihre globalen Lieblingsmarken ohne die Hauptzutat nicht herstellen können, ist die Bedeutung einer stetigen und zuverlässigen Versorgung mit Kaugummi beispiellos. Coca-Cola reagierte nicht auf die Bitte der DW um Stellungnahme.

Wie wichtig ist das Zahnfleisch?

Der Kaugummi ist so wichtig, dass er als einziger Rohstoff von der US-Sanktionsliste gegen den Sudan in den 1990er und 2000er Jahren gestrichen wurde.

Der in Hamburg ansässige Verein zur internationalen Förderung des Zahnfleisches (AIPG) teilte der DW in einer schriftlichen Erklärung mit, dass „AIPG-Mitglieder die Entwicklungen mit ihren lokalen Partnern genau beobachten und hoffen, dass bald eine friedliche Lösung gefunden werden kann, damit der Markt für Akaziengummi, der eine wesentliche Einnahmequelle für die Landbevölkerung darstellt, in diesem Land wieder normal werden kann.“

Für viele Landwirte werde die Situation immer unhaltbarer, sagt Abulgasim Seifeldin. „Die Produktion wird beeinträchtigt, weil die Bauern nicht in der Lage sein werden, auf die Felder zu gehen, nicht zu exportieren, nicht zu verkaufen und nicht einmal zu reinigen. Die Händler werden möglicherweise nicht in der Lage sein, ihren Kaugummi zu reinigen, zu verpacken und dann nach Port Sudan zu bringen.“

Herausgegeben von: Rob Mudge