Liz Short brauchte einen Wrestling-Partner.

„Als ich AJ (Juarez) fand, war es eine himmlische Verbindung“, sagte sie.

Robert Casey, 33, war damals ein Bolingbrook-Running. Er sagt, er sei schneller gewesen als sein Teamkollege Antoineo Harris, der in Illinois spielte und in der NFL spielte. Um Platz für Harris zu schaffen und weil es ihm Spaß machte, Leute zu schlagen, wechselte Casey in die Verteidigungslinie der Raiders.

Ron und James Hill sind Partner im SUDA International Training Center in der Republic Avenue in Joliet. Sie trainieren auch das Team USA bei den Sambo-Weltmeisterschaften diese Woche in St. Petersburg, Russland. Short, Jaurez, Casey und Adriana Rosas werden zusammen mit mehreren anderen Athleten aus den gesamten Vereinigten Staaten für das Team USA antreten. Sie fliegen am Mittwoch zu dem viertägigen Spektakel mit 95 Teilnehmern aus.

„Diese vier gehen wegen des erreichten Niveaus und weil sie an Drucksituationen gewöhnt sind“, sagte James Hill.

Sambo, was übersetzt Selbstverteidigung ohne Waffen bedeutet, ist eine russische Kampfkunst und Kampfsportart.

„Sambo ist eine gemischte Grappling-Kunst in Russland“, sagte Hill. „Ihre Spezialeinheiten nutzen es. Es ist der 75. Jahrestag der Weltmeisterschaft, also ist das eine große Sache.“

Short, in ihrem vierten Jahr als Sporttrainerin bei Joliet Central, rang im Jungenteam der High School in Glenbard East, bevor sie das USOED (United States Olympic Education Center, auf dem Campus der Northern Michigan University) besuchte, wo sie ihren College-Abschluss machte. Sie nahm zwar nicht an den Olympischen Spielen teil, nahm aber an internationalen Wettkämpfen teil.

„Frauen-Wrestling ist in anderen Ländern groß“, sagte sie. „Sie haben Paparazzi, die Wrestlerinnen verfolgen. Es ist wild.

„Im College galt ich als arm, und hier reiste ich überall hin. Nach dem College war ich arm. Ich bin im Wrestling um die ganze Welt gereist. Es ist, als hätte ich mir das falsche Land zum Leben ausgesucht.“

Der 21-jährige Juarez rang im Joliet Central mit 103 und 112 Pfund und gewann zwei Medaillen im Staatswettbewerb. Short genießt es, gegen ihn anzutreten, weil er talentiert und nicht viel größer als sie ist.

„Das (Sambo) ist ein einfacher Übergang vom Wrestling“, sagte Juarez, der nach der High School in Rend Lake rang und seit einigen Monaten bei SUDA International trainiert. „Das ist mein erster großer Wettbewerb. Es brennt in mir, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, und ich bin wirklich zuversichtlich.“

Für Juárez kommt der Wettbewerb zu einem guten Zeitpunkt. „Ich warte darauf, zur Luftwaffe zu gehen, zum Ausbildungslager“, sagte er.

Rosas stammt aus Joliet und lebt in Michigan. Er ist Anthropologe. Sie reist zum Training nach SUDA International.

Casey ist Chef-Wrestling-Trainer, unterstützt von Short und Juarez, für das IKWF-Programm für 6- bis 14-Jährige bei SUDA. Er sagte, er sei neu bei Sambo, „aber ich kämpfe schon seit Jahren damit.“

„Der Sports Sambo, bei dem unser Team antreten wird, ist ein harter Kampf“, sagte James Hill. „Combat Sambo ist eine gemischte Kampfkunst mit Ausrüstung und Schienbeinschonern. In diesem Sport gibt es kein Streiken. Es gibt Werfen, Armlocks und Beinlocks.

„Ein Spiel kann mit einem einzigen Wurf gewonnen werden. Es gibt auch ein Zeitlimit und eine Dominanzregel.“

Caseys Eindrücke vom Sport sind positiv.

„Mit der Kurtka (Uniformjacke) kann ich jemanden festhalten und hochheben“, sagte er. „Ich mag diesen Aspekt, durchhalten zu können. Jetzt können sie nicht mehr vor mir weglaufen.“

Wenn sich Casey im Alter von 33 Jahren dem Ende seiner Wettkampfjahre nähert, hat er das Memo noch nicht bekommen.

„So Gott will, werde ich das tun, solange ich kann“, sagte er.

Hill sagte, das Olympische Komitee habe Sambo anerkannt. Da 95 Nationen Teilnehmer zu den Weltmeisterschaften entsenden, ist die Beliebtheit offensichtlich.

„Russen haben das internationale Ringen dominiert, und dieser Sport ist ähnlich“, sagte Hill. „Es könnte durchaus die nächste Sportart bei den Olympischen Spielen sein.“

Bis dahin sind die Weltmeisterschaften das große Ding. Short, Rosas, Juarez und Casey werden mit dem Rest des Team USA auf der Suche nach Gold sein.