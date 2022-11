Suche nach Kompromissen: Wie der Streit um Bürgereinkommen enden könnte

FAQ



Stand: 21.11.2022 15:58 Uhr

Der politische Streit um Bürgergeld geht ins Finale. Vor der entscheidenden Sitzung des Vermittlungsausschusses loten Regierung und Opposition Kompromisslinien aus. Welche Szenarien sind denkbar?

die Ausgangssituation

Die größte Sozialreform der Ampel-Regierung steckt politisch fest, soll aber am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Das Bürgergeld soll dann das bisherige Hartz-IV-System ablösen. Doch die Zeit für eine Einigung ist kurz. Der Streit lässt sich auch kurz skizzieren: Die Union lehnt grundlegende Teile der Reform ab und hat sie deshalb im Bundesrat mit Hilfe der Bundesländer, in denen die Union engagiert ist, abgelehnt. Das Gesetz ist zustimmungspflichtig, es reicht also nicht, dass die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP dem Grundeinkommen mit ihrer Mehrheit im Bundestag zugestimmt haben.

Die Union hat damit einen politischen Hebel in der Hand, um die Ampel auf Veränderungen der Bürgereinkommen zu schieben. Hier wird eine begrenzte Kompromissbereitschaft signalisiert, allerdings trägt die Debatte zuletzt auch zunehmend unsachlichere Züge. Vor der entscheidenden Sitzung des Vermittlungsausschusses am Mittwoch zeichnet sich keine einfache Lösung ab. Eine Einigung ist jedoch Voraussetzung dafür, dass der Gesetzentwurf am Freitag durch den Bundesrat geht. Laut Bundesagentur für Arbeit ist bis Ende dieses Monats eine Einigung nötig, damit die höheren Sätze dann Anfang des Jahres technisch umgesetzt werden können.

Szenario 1: Das Einkommen der Bürger fällt aus

Wegen des Streits steht die mit Abstand höchste Regelsatzerhöhung seit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 auf der Kippe. Das Einkommen von Alleinstehenden soll zum 1. Januar um mehr als 50 Euro auf 502 Euro steigen. Betroffen sind mehr als 5,3 Millionen Menschen, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld beziehen. In Zeiten hoher Lebensmittelpreise und inflationsbedingt hoher Gas- und Stromrechnungen steht außer Frage, dass diese Erhöhung notwendig ist. Auch die Union setzt sich ausdrücklich für höhere Regelsätze ein. Scheitert jedoch das Bürgereinkommen im Vermittlungsausschuss, wird auch die Erhöhung zum Jahresbeginn nicht funktionieren. Es sei denn, Sie teilen das Gesetz – und damit zu Szenario 2:

Szenario 2: Nur die Regelsätze werden erhöht

Die Union hat den Ampelparteien angeboten, die Anhebung der Regelsätze zunächst nur zum 1. Januar 2023 zu beschließen. Die weiteren Verhandlungen zu den anderen Teilen des Bürgereinkünftegesetzes könnten dann später in Ruhe erfolgen. Dazu will die Union ihren bereits gescheiterten Antrag erneut in den Bundestag einbringen. Die Ampelkoalition lehnt die Rechtsteilung ab. SPD, Grüne und FDP befürchten, dass die Union den Rest der Reform nach der Erhöhung komplett blockiert und das bisherige Hartz-IV-System grundsätzlich bestehen bleibt. Ein Scheitern ihres Prestigeprojekts wäre vor allem für die SPD und Arbeitsminister Hubertus Heil ein schwerer Schlag, gehörte doch die Überwindung des Hartz-IV-Systems zu ihren wichtigsten Wahlversprechen. Aber auch die FDP lehnt die Gewerkschaftsidee strikt ab: Kern des Bürgereinkommens sei nicht die Tariferhöhung, sondern die Schaffung von mehr Leistungsgerechtigkeit.

Szenario 3: Kompromiss bei Sanktionen und Ersatzvermögen

Die Planung sieht ein halbes Jahr vor „Vertrauenszeit“ steht. Darin drohen den Betroffenen nur begrenzte Leistungskürzungen – wenn sie mehrfach einen Termin beim Jobcenter verpassen. In diesem Fall ist eine Leistungskürzung von zehn Prozent möglich. Erst nach Ablauf der sechs Monate drohen zusätzliche Leistungskürzungen bei Pflichtverletzungen – etwa wenn der Betroffene eine zumutbare Stellung nicht einnimmt. Das bedeutet beim ersten Mal eine Ermäßigung von 20 Prozent. Beim zweiten Mal sind es 30 Prozent. Das ist auch das Maximum: Laut einem Karlsruher Urteil aus dem Jahr 2019 sind Leistungsminderungen nur noch bis zu 30 Prozent zulässig. Damals verbot es noch mögliche Entgeltminderungen von 60 Prozent bei der zweiten Pflichtverletzung pro Jahr als unangemessen. Nach den Ampelplänen sollen Abzüge von den Übernachtungskosten nicht mehr möglich sein.

Die Union sieht in den Plänen das Prinzip des Förderns und Forderns untergraben. Sie fordert Anreize für eine schnelle Rückkehr in den Arbeitsmarkt mit angemessenen Sanktionen. Sie will deshalb die sechsmonatige „Vertrauensfrist“ streichen. SPD und Grüne lehnen das ab, aus ihrer Sicht ist es ein Signal für eine neue Kultur in den Jobcentern. Die FDP hingegen sieht die „Treuhandperiode“ als Druckmittel. Hier könnte sich etwas ändern, wenn hier auch SPD und Grüne gesprächsbereit sind. Die FDP forderte die beiden Koalitionspartner zum Einlenken auf.

Zweiter großer Knackpunkt: das Vermögen sparen. In den ersten 24 Monaten sind Leistungen zu gewähren, wenn kein „erhebliches Vermögen“ vorhanden ist. Während dieser sogenannten Karenzzeit werden angemessene Kosten für Miete und Heizung übernommen. Ersparnisse sollten nicht aufgebraucht werden müssen. Künftig soll die Grenze von 60.000 Euro für den eigentlichen Leistungsempfänger und 30.000 Euro für jede weitere Person im Haushalt gelten. Bei einer vierköpfigen Familie würde dies 150.000 Euro an Ersparnissen sichern.

Viel zu viel, findet die Union – ganz gegen eine Aufstockung des Schutzvermögens ist sie aber nicht. CDU-Generalsekretär Mario Czaja forderte eine Staffelung des Betrags danach, „wie viele Jahre der Empfänger gearbeitet hat und wie alt die Person ist“. Eine über Jahre aufgebaute Altersvorsorge muss geschützt bleiben.

Hier sind Kompromisslinien denkbar: Statt 60.000 Euro könnte den Betroffenen weniger Geld gewährt werden. Dies könnte auch von der Dauer der Hinterlegung abhängig gemacht werden; jüngere Begünstigte könnten dann weniger behalten dürfen.

Auch in den anderen Regeln im Detail sind Änderungen denkbar. zusätzliche Einnahmen – ebenfalls ein zentraler Punkt: Wer zwischen 520 und 1000 Euro verdient, soll künftig mehr von seinem Einkommen behalten können. Die Zulagen in diesem Bereich sollen auf 30 Prozent angehoben werden. Die Zulagen für Schüler, Studenten und Auszubildende sollen auf 520 Euro erhöht werden. FDP-Vizepräsident Johannes Vogel erklärt:

Heute etwa kann Annika, die in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen ist und Teilzeit arbeitet, von 520 Euro nur noch 184 Euro behalten. Wenn Ayse, deren Eltern finanziell unabhängig sind, den gleichen Minijob macht, dann kann sie 520 Euro behalten.

Besonders die geplanten höheren Leistungsanreize sind der FDP sehr wichtig. Sie sind der „starke liberale Kern“ des Bürgergeldes. Motto: Anstrengung soll sich lohnen. Für die FDP seien „noch leistungsfreundlichere Zusatzverdienstregelungen“ denkbar. „Wer arbeitet, soll mehr haben als der Nicht-Arbeiter“, stellt Vogel klar.

„Es gibt keine sanktionsfreien Zeiten“ Bericht aus Berlin, 13.11.2022

Wo gibt es Einheit?

Neben der Anhebung der Regelsätze stehen auch die Hauptziele der Reform nicht zur Diskussion: mehr Integration in Ausbildung oder Beruf und Überwindung der Hilfebedürftigkeit. Geplant ist, dass jeder Leistungsempfänger einen persönlichen Ansprechpartner hat und gemeinsam ein Kooperationsplan erstellt wird. Es sollte mehr Weiterbildungs-, Umschulungs-, Bildungs-, Berufsorientierungs- und Aktivierungsprogramme geben. Der Vorrang der schnellen Vermittlung in Arbeit soll abgeschafft werden, wodurch viele Menschen in Helferjobs geraten. Diese Reformbausteine ​​sollen erst im Juli 2023 greifen. Dann rechnet die Bundesagentur für Arbeit mit spürbar mehr Arbeit in den Jobcentern.

Was kommt als nächstes?

Hinter den Kulissen wird heutzutage viel geredet. Am Mittwochabend tagt der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Dem Ausschuss gehören jeweils 16 Vertreter der Länder und der Bundestagsfraktionen an, darunter CDU-Chef Friedrich Merz. Den Vorsitz führen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für die SPD und der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Hendrik Hoppenstedt. Die Sitzungen des Ausschusses sind geheim, er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

Wenn es gut läuft, soll bis Mittwoch ein Einigungsvorschlag auf dem Tisch liegen. Wenn die Dinge schlecht laufen, könnten die Verhandlungen lange dauern und es könnte kein Kompromiss gefunden werden. Der Bundesrat tagt diesen Monat zum letzten Mal regulär am Freitag. Auch die Bürgereinnahmen müssen noch einmal durch den Bundestag gehen. Allen Auflagen, roten Linien und anderen Verhandlungstaktiken zum Trotz: Bei allen Beteiligten ist ein gewisser Grundoptimismus zu erkennen, dass noch eine Einigung erzielt werden kann. Es ist Zeit.