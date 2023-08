Suche nach im Bodensee vermist Mann geht weiter

Die Suche nach dem im Bodensee vor Lochau (Bezirk Bregenz) ontbreken Stand-up-Paddler ist nach Angaben der Polizei auch am Samstag fortgesetzt be. De 24-jarige man uit Vorarlberg is een Donnerstagabend bij Starkwind abgetrieben zijn. Black wurde signal Board gefunden, der Bregenzer zelf niet beschikbaar. Aller wahrscheinlichkeit nach dürfte ertrunken sein.