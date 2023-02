Suche in Westaustralien: So wurde die radioaktive Kapsel gefunden

Stand: 01.02.2023 17:05 Uhr

Australische Streitkräfte suchten 1.400 Kilometer nach einer winzigen radioaktiven Kapsel, die von einem Lastwagen gefallen war. Tage später wurden sie fündig – nun soll der Vorfall untersucht werden.

Von Jennifer Johnston, Studio der ARD Singapur

Zwei Meter neben der Straße in trockener roter Erde zwischen ein paar Büschen finden die Einsatzkräfte die radioaktive Kapsel. Sie ist kaum von den kleinen Steinen um sie herum zu unterscheiden. „In Anbetracht der Größe des Gebiets war die Suche nach dieser Kapsel eine gewaltige Herausforderung“, sagte Stephen Dawson, Minister für Katastrophenschutz. „Die Einsatzkräfte haben buchstäblich die Nadel im Heuhaufen gefunden.“



Die radioaktive Kapsel wurde rund 50 Kilometer südlich der Bergbaustadt Newman gefunden. In den vergangenen Tagen hatten Teams der Feuerwehr und der Strahlenschutzbehörde zunächst mit Handsensoren nach der millimetergroßen Kapsel gesucht. Dann werden Strahlungsdetektoren in Autos eingebaut, um die 1400 Kilometer lange Strecke systematisch abzufahren.

Geräte messen Gammastrahlen

„Wir versuchen, dieses winzige Ding nicht mit bloßem Auge zu finden“, sagte der Chef der Landesfeuerwehr. „Wir verwenden Strahlungsdetektoren, die Gammastrahlen messen. Und wir haben die GPS-Daten vom Transportunternehmen, damit wir die genaue Route kennen und die Stopps des Lastwagens gemacht haben.“

Ein Fahrzeug mit eingebautem Messgerät passierte die Kapsel mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h, als das Gerät verdächtige Strahlung anzeigte. Mit Handsensoren untersuchten die Einsatzkräfte den Seitenstreifen genauer und fanden die sechs mal acht Millimeter große Kapsel.

Kontakt kann Verbrennungen und Krebs verursachen

Das britisch-australische Bergbauunternehmen Rio Tinto entschuldigte sich bei Bürgern und bot an, für die Suche aufzukommen. „Natürlich hätte die Kapsel niemals verloren gehen dürfen“, teilte das Unternehmen mit. „Es tut uns leid, dass dies passiert ist, und wir bedauern die Besorgnis, die dies in Westaustralien ausgelöst hat.“

Die nur wenige Millimeter große Kapsel fiel beim Transport aus einer Mine nahe der Stadt Perth von einem Lastwagen. Die Kapsel wird in Messgeräten im Bergbau verwendet und enthält hochradioaktives Cäsium. Wenn Sie der Kapsel zu nahe kommen, riskieren Sie Hautverbrennungen und mit der Zeit Krebs.

Die Behörden hatten die Menschen gebeten, beim Auffinden der Kapsel einen Abstand von mindestens fünf Metern einzuhalten. Die Herausforderung lag in der Größe des Suchgebiets. Die 1.400 Kilometer lange Strecke entspricht in etwa der Entfernung von Hamburg nach Pisa in Italien. Zeitweise wurde befürchtet, dass sich die Kapsel in einem Reifenprofil eines vorbeifahrenden Fahrzeugs festgesetzt haben könnte.

Feuerwehr: Kapsel wohl nicht ausgelaufen

Der Konzern Rio Tinto will eng mit den Behörden zusammenarbeiten, um den Unfall aufzuklären. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich durch die Erschütterungen während der Fahrt ein Bolzen des Containments gelöst hat und die kleine Kapsel durch das Loch herausgefallen ist. Erst etwa zwei Wochen nach der Abreise wurde das Fehlen der Kapsel bemerkt.

Die radioaktive Kapsel soll morgen in einem Bleicontainer sicher nach Perth verschifft werden. Dort werden sie auf eventuelle Schäden untersucht. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die Kapsel ausgelaufen sei, so ein Sprecher der Feuerwehr. Rechtliche Konsequenzen aus dem Vorfall sind unwahrscheinlich.