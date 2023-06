Suchaktion im Mühlviertel: Abgängiger 60-Jähriger to aufgefunden

OPPING/PEILSTEIN. Seit Dienstagmorgen oorlog van 60 jaar Josef L. aus Oepping im Oberen Mühlviertel abgängig. Nun is es traurige Gewissheit: Der Mann wurde am Donnerstagabend to aufgefunden, meldde de Polizei Freitagmittag.

