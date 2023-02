Subversionsprozess gegen politische Aktivisten in Hongkong eröffnet

HONGKONG (AP) – Einige der bekanntesten demokratiefreundlichen Aktivisten Hongkongs wurden am Montag in der bisher größten Anklage vor Gericht gestellt, und zwar unter einem Gesetz, das von Chinas regierender Kommunistischer Partei zur Unterdrückung von Dissens auferlegt wurde.

Den 18 Angeklagten droht lebenslange Haft, wenn sie nach dem nationalen Sicherheitsgesetz verurteilt werden, sagen Kritiker, dies untergräbt die Autonomie, die Hongkong versprochen hatte, als Hongkong 1997 an China zurückkehrte, und seinen Status als globales Geschäftszentrum.

Sie gehörten zu den 47 demokratiefreundlichen Persönlichkeiten, die 2021 aufgrund der nach Protesten im Jahr 2019 erlassenen Gesetze festgenommen wurden. Sie wurden im Zusammenhang mit informellen Vorwahlen im Jahr 2020 angeklagt.

Die Demokratiebewegung ist weitgehend versiegt, nachdem Aktivisten inhaftiert oder ins Exil gegangen sind. Immer mehr junge Berufstätige haben auf die Erosion der bürgerlichen Freiheiten nach westlichem Muster in Hongkong reagiert, indem sie nach Großbritannien, in die Vereinigten Staaten und in andere Länder ausgewandert sind. Die Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen gegen Beamte, die sie für die Misshandlungen verantwortlich machten.

Die Vorwahlen im Jahr 2020 zielten darauf ab, demokratiefreundliche Kandidaten auszuwählen, die die Kontrolle über den Legislativrat des Territoriums gewinnen könnten. Staatsanwälte werfen ihnen vor, versucht zu haben, die Regierung Hongkongs zu lähmen und den Führer der Stadt zu stürzen, indem sie sich eine Mehrheit für ein Veto gegen Budgets sichern.

„Der Zweck der Verschwörung ist es, die Staatsmacht zu untergraben“, sagte der Staatsanwalt in seiner Eröffnungsrede.

An der Anklage sind viele der prominentesten Aktivisten der Stadt beteiligt, darunter der Rechtswissenschaftler Benny Tai, der frühere Studentenführer Joshua Wong und die Führer der Oppositionsparteien Wu Chi-wai und Alvin Yeung.

Tai und vier andere waren die Organisatoren der Wahlen und hatten eine unverzichtbare Beteiligung, sagte der Staatsanwalt.

In früheren Verfahren hatten die 18 Aktivisten angedeutet, sich auf nicht schuldig bekennen zu wollen. Aber zwei von ihnen – der ehemalige Bezirksrat Ng Kin-wai und der Geschäftsmann Mike Lam – änderten später ihre Meinung und schlossen sich den anderen 29 Aktivisten an, darunter Tai, Wong, Yeung und Wu, die beabsichtigen, die Anklage zuzugeben.

Während die meisten der 47 Aktivisten, die wegen Verschwörung zur Begehung von Subversion angeklagt wurden, seit fast zwei Jahren ohne Kaution inhaftiert sind, gehörten die ehemaligen Gesetzgeber Raymond Chan und Helena Wong, die am Montag vor Gericht erschienen, zu der Minderheit, denen eine Kaution auf der Grundlage von Strenge gewährt wurde Bedingungen.

Vor den Eröffnungsreden plädierten die beiden zusammen mit 14 anderen Aktivisten vor den Richtern auf nicht schuldig, die vom Stadtoberhaupt genehmigt wurden, den Fall zu überwachen. Ng und Lam bekannten sich schuldig.

Diejenigen, die beabsichtigen, sich schuldig zu bekennen, erhalten ihre Strafe nach dem Prozess. Einige von ihnen, darunter Joshua Wong und der frühere Bezirksrat Lester Shum, waren im Gerichtssaal, um den Prozess zu beobachten.

Das Gericht hörte auch, dass vier der 47 Aktivisten als Zeugen der Anklage aussagen würden.

Am frühen Morgen standen mehr als 200 Menschen, darunter Verwandte und Freunde der Angeklagten, vor dem Gerichtsgebäude Schlange, als die örtliche Polizei die Sicherheit in der Gegend verstärkte.

Einige Leute an der Spitze der Schlange, darunter eine Gruppe von mehr als 10 Personen, die um 6 Uhr morgens kamen, um sich einen Platz für die Anhörung zu sichern, sagten, sie hätten keine Ahnung, worum es in der Verhandlung gehe. Dies veranlasste prodemokratische Aktivisten unter den Zuschauern zu der Frage, ob sie nur versuchten, die Sitze zu besetzen, damit andere Mitglieder der Öffentlichkeit keinen Platz bekommen, um den hochkarätigen Prozess zu beobachten.

Drei Mitglieder des Bundes der Sozialdemokraten organisierten einen kleinen Protest außerhalb des Komplexes und forderten die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Ein Mitglied wurde von der Polizei wegen Verstoßes gegen das Maskengebot abgeführt, als er seine Maske abnahm und versuchte, laut zu sprechen.

Der Prozess wird voraussichtlich 90 Tage dauern. Der Fall wurde international unter die Lupe genommen, wobei Interessengruppen und Politiker die Anklagen verurteilten.

Die Regierung verschob die Parlamentswahlen, die auf die Vorwahlen gefolgt wären, unter Berufung auf die Risiken für die öffentliche Gesundheit während der Coronavirus-Pandemie. Das Wahlsystem wurde später überarbeitet, um Peking mehr Kontrolle darüber zu geben, wer in Hongkongs Legislative gewählt wird.

Das nationale Sicherheitsgesetz kriminalisiert Sezession, Subversion und Absprachen mit ausländischen Streitkräften, um in die Angelegenheiten der Stadt einzugreifen, sowie Terrorismus. Abgesehen von den Aktivisten sieht sich auch der demokratiefreundliche Verleger Jimmy Lai einer Anklage wegen geheimer Absprachen nach dem Gesetz gegenüber.

_____

Die Videojournalistin Alice Fung von Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.

Kanis Leung, The Associated Press