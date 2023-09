SUBTRACTION – een mysterieuze film die een hoekje van het moderne Iran weerspiegelt

8 september 2023.

Door Neptunus

AFTREKKING ***1/2 (vo Farsi)

Een vrouw ziet haar man in Teheran in een bus stappen, hoewel hij haar heeft verteld dat hij op zakenreis is. Ze volgt hem naar een flatgebouw dat hij binnengaat. In eerste instantie weten we niet wie ze is of hoe de man met haar verwant is.

Zo begint deze film van de Iraanse regisseur Mani Haghighi, die uitblinkt in het maken van ingewikkelde, raadselachtige verhalen van individuen die zich in situaties bevinden die vaak surrealistisch zijn. Maar hij gelooft ook dat Iraniërs tegenwoordig meerdere karakters hebben en buiten de realiteit moeten leven om emotioneel te kunnen overleven.

Mis dit intrigerende verhaal met een psychologisch thema niet over twee koppels die op de meest verbazingwekkende manieren met elkaar verbonden raken. De wendingen en bochten zijn aan jou om te ontdekken. Taraneh Alidoosti (“The Salesman”, “Leila’s Brothers”) en Navid Mohammadzadeh zijn uitzonderlijk in hun meerdere rollen in deze strakke, mysterieuze film die een hoekje van het moderne Iran weerspiegelt.

(te zien in de Grütli-bioscopen.)

BECOMING GIULIA ** (Italiaans, Duits, Engels)

Deze documentaire over een hoofddanseres van de Opera van Zürich bereikt nooit het danshoogtepunt dat je zou verwachten. Maar dan wil Laura Kaehr, de Zwitserse regisseur, zich meer concentreren op de overgang van de talentvolle soliste van het nieuwe moederschap naar haar eerste liefde, ballet.

Helaas voelt Giulia zich een alledaags personage terwijl ze probeert weer te gaan dansen na maanden weg te zijn geweest vanwege zwangerschap en de geboorte van haar baby. In een poging het belang van Giulia’s twee passies in evenwicht te brengen, wacht de regisseur op de overgang: te veel afgeleide tijd thuis en te weinig enthousiasme voor het dansen.

We begrijpen de boodschap en begrijpen de moeilijkheid van deze evenwichtsoefening, maar de slecht tempo van de montage, saaie repetitiesequenties, Giulia’s sombere kijk en zo weinig getoond van de glorieuze uitvoeringen slepen de hele onderneming naar beneden. Vreemd genoeg valt er weinig licht op de arme echtgenoot en vader, die een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor het kind draagt, terwijl we haar ouders wel veel zien. Het is allemaal nogal frustrerend vergeleken met zulke vrolijke, allesomvattende documentaires als “L’Opéra de Paris” van Jean-Stéphane Bron, of “Pina” van Wim Wenders.

ROTER HIMMEL (Le ciel rouge/ Afire) ** (vo Duits)

De getalenteerde Duitse regisseur Christian Petzold, met zulke uitstekende films als ‘Barbara’ en ‘Undine’, valt met deze nieuwste in de prijzen. En toch won hij er in Berlijn de Zilveren Beer voor – alleen de goden weten waarom.

Het gaat over vier jonge mensen – een van hen een verlegen, onrustige schrijver – op een soort vakantie vlakbij de zee en enkele bossen. En er is één meisje (de delicate Paula Beer) bij de drie mannen, wat voor bepaalde spanningen zorgt. Langzame, kronkelende momenten, het is tenslotte zomer en het leven zou gemakkelijk moeten zijn, maar dat is het niet. En dan is er brand in het bos…

SPARTA * (vo Duits)

Het is aan jou, maar ik mis liever een film van de Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl. Saaie, grijze, lelijke omgeving en mensen. En altijd seks, vaak vernederend, zonder emoties.

Net als de Zweedse regisseur Roy Andersson, de andere maker van saaie, grijze films, is Seidl de lieveling van veel critici. Op eigen risico.

(Alleen te zien in Cine17)

Fantastisch **** Zeer goed *** Goed ** Middelmatig * Miserabel – geen sterren

Door Neptunus

Neptune Ravar Ingwersen recenseert film uitgebreid voor publicaties in Zwitserland. Ze kijkt vier tot acht films per week en haar doel is om voor de lezers het kaf van het koren te scheiden.

Neptunus

Klik hier voor eerdere recensies.

Voor meer verhalen zoals deze over Zwitserland volgt u ons op Facebook en Twitteren.

Gerelateerde berichten