Vergis je niet: De Witte Lotus ster Aubrey Plaza had verschillende check-ins over haar jurk voor de SAG Awards 2023.

Voor de prijsuitreiking op 26 februari droeg de 38-jarige een op maat gemaakte bronzen Michael Kors Collection-jurk met een gekruiste halslijn en uitsparing in het middenrif. Maar nadat Aubrey’s look kritiek kreeg op sociale media over de pasvorm, haar oude styliste, Jessica Pastorkwam in de chat.

Toen een Instagram-bericht op 27 februari de designerdetails van haar look deelde, merkte een gebruiker op: “De bandjes kunnen beter worden afgesteld, maar ik ben dol op de kleur en het haar en de make-up zien er geweldig uit.” Jessica antwoordde toen: “7 fittingen gedaan … echt … ik wilde underboob”, en voegde een lachend gezicht met hartjes-emoji toe.

Voorafgaand aan de grote avond deelde de stylist van Aubrey de inspiratie voor de opvallende look van de actrice.

“Ik werk al bijna 17 jaar met Aubrey Plaza, dus toen ze werd genomineerd, wilde ik iets sexy, actueels en moderns”, vertelde Jessica onlangs WWD. “Ik heb gewerkt met Michaël (Kors) voor vele jaren, en hij bedacht iets perfects voor ons. Elke keer als ik Michael uitleg wat ik wil in een look, krijgt hij het precies goed, elke keer weer.”