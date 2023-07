Sturmtief verursacht Hunderte Einsätze

Sturm „Poly“ fegte über weite Teile Norddeutschlands und forderte mindestens ein Todesopfer. Ein entwurzelter Baum hat im niedersächsischen Rhede an der Ems einen Fußgänger begraben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die 64-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, als Sturm „Poly“ am Morgen über Deutschland hinwegfegte.