Am Abend zieht ein Unwetter mit Starkregen über Bayern und Baden-Württemberg hinweg. In München wird der S-Bahn-Verkehr eingestellt, in anderen Regionen müssen Bahnstrecken gesperrt werden.

Nach schwerem Stürme Der S-Bahn-Verkehr in München wurde nachts komplett eingestellt. In mehreren Regionen in Bayern und Baden-Württemberg kam es zu Streckensperrungen im Regionalverkehr – vor allem wegen umgestürzter Bäume. Die Deutsche Bahn teilte mit: „Es ist mit mehreren Verzögerungen zu rechnen.“

In der bayerischen Landeshauptstadt würden die S-Bahnen an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten und dort zunächst warten, teilte der Betreiber in den sozialen Netzwerken mit. „Grund hierfür sind wetterbedingte Beeinträchtigungen im gesamten Gebiet.“ Zug München.“ Die Strecken im S-Bahn-Netz sollten überprüft werden, um zu prüfen, ob Zugfahrten wieder möglich sind.

Weitere Strecken betroffen

Die Strecken im Allgäu und in Oberbayern würden erkundet und die Auswirkungen weitestgehend beseitigt, teilte die Bahn am späten Donnerstagabend mit. Im Moment ist er da Zugverkehr stark begrenzt. Beispielsweise ist die Strecke Kempten (Allgäu) Hauptbahnhof – Lindau-Reutin nur eingeschränkt befahrbar. Zudem war der Abschnitt Oberstaufen – Hergatz wegen eines auf der Strecke liegenden Baumes gesperrt.

An der S-Bahn Stuttgart Die Verbindungen Kirchberg-Backnang und Winnenden-Backnang waren gesperrt – auch wegen Bäumen und größeren Ästen auf der Strecke.

Sturmschäden führten auch zur Schließung mehrerer Regionalbahnstrecken in Baden-Württemberg. Betroffen sind die IRE 6 zwischen Mössingen und Hechingen, die RE 2 zwischen Donaueschingen und St. Georgen sowie die Linien RE 7/RB 27 zwischen Freiburg (Breisgau) Hbf und Müllheim (Baden). „Alle Beteiligten vor Ort setzen alles daran, die Strecken wieder freizumachen“, teilte das Unternehmen mit.

Auf dem Campingplatz verletzt

Auf dem Campingplatz in Lindau am Bodensee sind mehrere Bäume umgestürzt – drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Da weitere Gefahr drohte, wurde beschlossen, den gesamten Platz zu räumen, wie ein Polizeisprecher sagte. 900 Menschen sollten vorübergehend in der Inselhalle in Lindau untergebracht und dort unter anderem von Helfern des Roten Kreuzes betreut werden.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Freiburg

In Freiburg überschwemmte der starke Regen Keller und Straßen und löste zahlreiche Feuerwehreinsätze aus. Von 19.45 Uhr bis etwa 23 Uhr habe es 383 Einsätze gegeben, weitere würden folgen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es gibt keine Verletzungen. Außerdem stürzten Bäume um und eine kaputte Stromleitung stürzte auf ein Auto. In einem Fall musste eine eingeklemmte Person aus einem überfluteten Keller gerettet werden.

dpa