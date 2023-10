Mailand

Heftige Unwetter haben in der Nacht zum Dienstag weite Teile Norditaliens heimgesucht. Besonders betroffen war die Gegend um die Metropole Mailand. Aufgrund der großen Wassermengen trat der Fluss Seveso über die Ufer und überschwemmte die Bezirke Isola und Niguarda nördlich des Zentrums. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie kniehoch im Wasser stehende Menschen auf der Straße standen. Bahnhöfe wurden überflutet und ganze Straßenzüge standen unter Wasser.

Es gab keine Berichte über Verletzte oder Todesfälle. Nach Angaben der Behörden in der Lombardei wird es in den kommenden Tagen weiterhin regnen sowie Stürme und Gewitter geben. Betroffen waren und sind auch die norditalienischen Regionen Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien, Ligurien und Trentino-Südtirol. In diesen Regionen gelten die Warnstufen Gelb und Orange des Zivilschutzes. In einigen Gebieten blieben die Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Seit den frühen Morgenstunden des Dienstags musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Nach eigenen Angaben führte sie mehr als 170 Einsätze in der Lombardei durch. Da mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen ist, befürchten die Behörden, dass weitere Flüsse über die Ufer treten oder es zu Erdrutschen kommen könnte.

Die Einsatzkräfte ergreifen nun Vorsichtsmaßnahmen, um die Auswirkungen der Unwetter zu begrenzen. Am Comer See, der bei Touristen beliebt ist und aufgrund starker Regenfälle ebenfalls überschwemmt wird, wurden mobile Barrieren errichtet, um zu verhindern, dass das Wasser in die Stadt fließt.