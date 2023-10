Hunderte Freiwillige haben am Samstag bei der „Molenreinigung“ in Sassnitz auf Rügen die Promenade von den Überresten der schweren Ostsee-Sturmflut vom Freitag vor einer Woche befreit. „Es sind wahrscheinlich 350 Leute hier. „Wir sammeln alles ein, was nicht hierher gehört“, sagte Bürgermeister Leon Kräusche der Deutschen Presse-Agentur.

Die Helfer füllten Dutzende Container mit Treibholz, Steinen, Kies oder angeschwemmtem Sand und fuhren diese mit Traktoren und Treckern weg. „Auch angeschwemmter Müll wurde ordnungsgemäß entsorgt“, sagte der Bürgermeister des Ferienortes.

Ihm zufolge wurde die Aktion auch von vielen Unternehmen in der Region unterstützt, die Fahrzeuge und Ausrüstung zur Verfügung stellten. Auch für Essen war gesorgt. „Es gibt Brötchen, Bratwurst, Kaffee und Kuchen. Wir sind gut betreut.“

Die Sturmflut verursachte schwere Schäden am Promenadenweg in Sassnitz. Die Wassermassen hatten große Teile des Weges zerstört.

