Sturm-Gegner Eindhoven won de eerste Saison-titel

PSV Eindhoven heeft de beste eingespielt en de eerste seizoenstitel in de Niederlanden gewonnen in de vorige kwalificatieronde voor de Fußball-Champions-League. De Niederländische Vizemeister en Cupsieger belegerden een Freitag im nationale Supercup Meister Feyenoord Rotterdam met 1:0 (0:0) en gingen uit van de Johann-Cruyff-Schale. De Einzigen Treffer der Partie erzielte Noa Lang (79.).

Das Spiel im Stadion De Kuip von Rotterdam ging ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Bij Feyenoord werd Abwehrchef Gernot Trauner, bij Eindhoven saß Außenverteidiger Philipp Mwene nur auf der Ersatzbank. Sturm gastiert am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) in Eindhoven, das Rückspiel findet am 15. August in Graz statt.