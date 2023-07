Die Zahl der Todesopfer nach dem Sturm in Südkorea steigt auf 32

Sintflutartige Regenfälle, Erdrutsche und Überschwemmungen: Die Lage in Südkorea bleibt angespannt. Retter suchen nach vermissten Personen.

Mit den massiven Regenfällen und Überschwemmungen Südkorea die Zahl der Todesopfer ist auf 32 gestiegen. Wie südkoreanische Medien berichteten, wurden am Sonntagmorgen sechs Leichen aus einem überfluteten Tunnel in der zentralkoreanischen Stadt Osong geborgen. Darüber hinaus wurden noch mehr als zehn Menschen vermisst. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte.

Der sintflutartige Regenguss hält seit Ende letzter Woche an. Du hast mehrere Erdrutsche und vorübergehende Stromausfälle in mehreren Teilen des Landes. Mehr als 7.000 Bewohner mussten aus ihren Häusern evakuiert und vor den Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden.

Die Lage blieb angespannt. Für die nächsten Tage kündigte das Wetteramt anhaltend starkes Wetter an Regen für weite Teile des Landes. Südkorea befindet sich derzeit in der Sommerregenzeit, in der es regelmäßig zu Überschwemmungen kommt.

dpa