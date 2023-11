Sturm Ciaràn trifft Frankreich und England

DDas von schweren Unwettern begleitete Hurrikantief „Ciaràn“ hat den Nordwesten Frankreichs heimgesucht. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Bahnstrecken, in der Nacht zum Donnerstag kam es örtlich zu Stromausfällen. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz. Als Vorsichtsmaßnahme evakuierten einzelne Städte Gebiete direkt an der Küste. Vor dem Département Finistère wurde eine 21 Meter hohe Sturmwelle gemessen.

An der Atlantikküste, der Nordküste und der östlichen Mittelmeerküste bestand bis zum Abend Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen. Die Behörden warnten eindringlich vor dem Sturm. Gemeinden hatten am Mittwoch Dämme verstärkt und zusätzliche Barrikaden in Küstennähe errichtet.

Im westlichen Departement Finistère wurde ein Mensch leicht verletzt, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Auch ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund zahlreicher umgestürzter Bäume war am Donnerstagmorgen der Verkehr auf den Landstraßen des Departements gesperrt. Die Windböen erreichten örtlich Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern.

In zwei Departements galt noch die höchste Unwetterwarnstufe Rot, in 24 weiteren Departements galt die Warnstufe Orange. Der Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire bleibt am Donnerstag weitgehend eingestellt. Auch Regionalzüge wurden im Raum Paris durch umgestürzte Bäume gestört. Die stärksten Winde des Hurrikans „Emir“, international bekannt als „Ciaràn“, sollen bis Donnerstagmorgen über Frankreich hinweggezogen sein.





Der französische Präsident Emmanuel Macron und Innenminister Gérald Darmanin riefen die Bürger dazu auf, zu Hause zu bleiben. „Ich ermutige die Franzosen überall in Frankreich, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht auszugehen. Und wenn sie ausgehen sollten, dürfen sie sich nicht in der Nähe von Wasserläufen und nicht in der Nähe des Meeres aufhalten“, sagte Darmanin. In französischen Medien war am Mittwoch von einer „meteorologischen Bombe“ die Rede.

In Deutschland wird heftiger Regen erwartet

Auch der Deutsche Wetterdienst rechnet mit „starken und teils langanhaltenden Regenfällen“. Dies könnte insbesondere im Nordwesten Frankreichs und im Süden Englands aufgrund „bereits gesättigter Böden“ zu Überschwemmungen führen. Vor der Küste der Bretagne können die Wellenhöhen deutlich über zehn Meter betragen.

Meteorologen zufolge könnten große Regenmengen oder sogar Starkregen auch Norditalien und Slowenien bedrohen. Dort könnte es in kurzer Zeit zu Erdrutschen, Überschwemmungen und Überschwemmungen kommen.

Die Fährgesellschaft Condor hat für Mittwoch und Donnerstag ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Großbritannien eingestellt. Das Unternehmen DFDS hat Fahrten zwischen Dieppe in Frankreich und Newhaven in England abgesagt. Auch der Regionalzugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire wird ab dem späten Mittwochabend und am Donnerstag teilweise eingestellt.

Warnung: Lebensgefahr durch umherfliegende Trümmer

Nach Angaben des Met Office werden in Großbritannien Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Meilen pro Stunde (fast 140 Kilometer pro Stunde) erwartet. Meteorologen warnten am Donnerstag vor Lebensgefahr durch umherfliegende Trümmer, abgedeckte Dächer, abgerissene Stromkabel und umstürzende Bäume. Besonders betroffen sind Küstengebiete im Südwesten und Südosten Englands.



In der Nähe von Biarritz in Südfrankreich, Foto aufgenommen am frühen Mittwochabend

:



Bild: AFP



Am Mittwoch wurden für weite Teile Südenglands, Wales und Schottland Wetterwarnungen vor starkem Regen ausgegeben. Auch an der belgischen und niederländischen Nordseeküste sind Sturm- und Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern möglich.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird Deutschland die Orkantiefe nur in sehr abgeschwächter Form erreichen. Der DWD rechnet vor allem in höheren Lagen und an der Nordseeküste mit Böen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde, auf dem Brocken im Harz mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde.