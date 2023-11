Sturm Ciaran tötet zwei Menschen und peitscht Europa mit starken Winden und Regen

LKW-Fahrer in Frankreich von umstürzendem Baum getötet

Frau stirbt in Spanien, als ein Baum auf sie fällt

Dach eines Hauses in Jersey abgerissen

Hunderte Flüge von und nach Amsterdam wurden gestrichen

In Nordspanien wurde eine rote Warnung ausgegeben

LONDON/PARIS, 2. November (Reuters) – Der Sturm Ciaran wütete am Donnerstag mit starken Winden und strömendem Regen über Nordwesteuropa und tötete einen Menschen in Frankreich und einen in Spanien, während Schulen, Flughäfen und Züge den Betrieb einstellten.

Ein LKW-Fahrer wurde nordöstlich von Paris von einem umstürzenden Baum getötet und 1,2 Millionen französische Haushalte blieben ohne Strom. Die Behörden in Finistere in der Bretagne forderten die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und Windgeschwindigkeiten von 207 km/h (129 mph) zu meiden, was zu Berichten über 20 Meter (66 Fuß) hohe Wellen vor der Küste führte.

Eine Frau wurde getötet, als im Zentrum von Madrid ein Baum auf sie stürzte, teilten Rettungsdienste mit. Drei Menschen wurden verletzt.

Sturm Ciaran, der vor zwei Wochen auf den Sturm Babet folgte, wurde von einem mächtigen Jetstream angetrieben, der vom Atlantik hereinströmte und starken Regen und heftige Winde auslöste, die bereits zu schweren Überschwemmungen in Nordirland und Teilen Großbritanniens geführt haben.

Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin sagte Reportern, dass neben dem Tod des Lkw-Fahrers auch 15 Menschen, darunter sieben Feuerwehrleute, verletzt worden seien. In der nordfranzösischen Stadt Roubaix sei eine Person schwer verletzt worden, sagte er.

Etwa 1.300 Menschen mussten auf Campingplätze oder Notunterkünfte umgesiedelt werden, und mehrere Häuser in der Finistere-Stadt Brest wurden nach dem Absturz eines Krans evakuiert, sagte Darmanin in den sozialen Medien.

(1/2)Während des Sturms Ciaran in Goury bei Cherbourg, Normandie, Frankreich, krachen Wellen gegen den Wellenbrecher des Hafens, 2. November 2023. REUTERS/Pascal Rossignol erwirbt Lizenzrechte

„Ich wiederhole: Bleiben Sie zu Hause“, sagte der örtliche Präfekt Alain Espinasse dem RTL-Radio.

Dennoch zeigte der Sturm in Frankreich einige Anzeichen eines Abklingens, da der Wetterdienst Meteo France seine Warnung vor starken Winden in Mache, Finistère und Cotes d’Armor von Rot auf Orange reduzierte.

In Großbritannien gehörten die Kanalinseln zu den am schlimmsten betroffenen Gebieten. Die BBC berichtete, dass bei einem Haus auf Jersey Fenster eingerissen und ein Dach abgerissen worden seien, was Familien dazu zwang, in nahegelegene Hotels umzuziehen.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM stellte Hunderte von Flügen von und nach Amsterdam ein, internationale Züge von der niederländischen Hauptstadt nach Paris wurden ebenfalls gestrichen und Schifffahrtsrouten im Südwesten des Landes wurden gesperrt. Der Flughafenbetreiber AENA teilte mit, dass 42 Flüge in Spanien gestrichen wurden, nachdem am Mittwoch 21 Flüge gestrichen worden waren.

Spaniens staatliche Wetterbehörde AEMET gab am Donnerstag auch für die nördlichen Regionen Galizien und Kantabrien rote Warnungen heraus, wo Wellen von bis zu 9 Metern Höhe erwartet wurden.

La Pinilla, ein Skigebiet nördlich von Madrid, und Estaca de Bares in Galizien registrierten Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 km/h, sagte AEMET.

Berichterstattung von Kate Holton in London und Dominque Vidalon in Paris; zusätzliche Berichterstattung von Farouq Suleiman in London, Bart Meijer in Amsterdam und Emma Pinedo und Inti Landauro in Madrid; Schreiben von Charlie Devereux; Bearbeitung durch Angus MacSwan, Gareth Jones und Lisa Shumaker

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.