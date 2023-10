Die Überschwemmungen durch den Sturm Babet haben die Rennbahnen von Worcester und Southwell vollständig unter Wasser gesetzt und hatten weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Spielplan.

Die Allwetterkarte am Montag in Southwell wurde aufgegeben, ebenso wie die Sprungveranstaltung am Mittwoch in Worcester, während das Treffen von Pontefract am Montag wegen Staunässe ebenfalls abgesagt wurde.

Die Treffen am vergangenen Freitag in Fakenham, Haydock und Uttoxeter wurden alle abgesagt, ebenso wie die Karten für den Samstag in Market Rasen und Stratford.

Worcester und Southwell warten beide darauf, dass der Wasserstand sinkt, bevor sie das volle Ausmaß etwaiger Schäden an der Strecke oder anderen Einrichtungen beurteilen.

Arena Racing Company (ARC), die sowohl Worcester als auch Southwell betreibt, sagt, Storm Babet habe „einen erheblichen Einfluss auf unser Geschäft“ gehabt.

Bild:

Die Rennbahn von Worcester wurde im Januar 2023 überflutet





Mark Spincer, Geschäftsführer der Rennsportabteilung von Arc, sagte: „Wir sind nicht an Überschwemmungen durch den Fluss Severn in Worcester gewöhnt, werden aber abwarten, um die Auswirkungen auf den laufenden Bau des neuen Wiegeraums zu beurteilen.“

„In Southwell müssen wir warten, bis der Wasserstand deutlich sinkt, bevor wir die vollständigen Auswirkungen auf die Tapeta- und Rasengleise feststellen können.“

Das nächste geplante Spiel in Southwell findet am Donnerstag, den 26. Oktober, statt, während Worcester dieses Jahr am 1. November nur noch ein Treffen hat.

Auch Worcester stand im Januar dieses Jahres nach heftigen Regenfällen in der Gegend unter Wasser.