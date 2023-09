Samuel Lazar saß wegen seiner Beteiligung an der Erstürmung des US-Kapitols monatelang im Gefängnis. Doch im Gegensatz zu den anderen Randalierern, die vor Gericht standen, sind seine Gerichtsakten versiegelt.

Nach dem Angriff auf das US-Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 wurden Hunderte Randalierer angeklagt, verurteilt und verurteilt. Auch Samuel Lazar saß wegen seiner Beteiligung an der Erstürmung des Parlamentsgebäudes im Gefängnis. Doch im Gegensatz zu den anderen Verurteilten halten die Behörden seinen Fall streng geheim, wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet.

„Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen über eine Verurteilung.“



Nach Angaben der AP wurde Lazar im Juli 2021 unter dem Vorwurf verhaftet, er sei in Kampfausrüstung und Schutzbrille ins Kapitol gekommen und habe ein chemisches Spray gegen Beamte eingesetzt, die verzweifelt versuchten, den Mob zurückzuschlagen. Nach Angaben von Gefängnisbeamten verurteilte ihn ein Bundesgericht in Washington später zu 30 Monaten Gefängnis. Er wurde diese Woche aus der Haft entlassen, nachdem er eine Haftstrafe wegen Körperverletzung oder Widerstands gegen einen Bundesbeamten verbüßt ​​hatte.

„Aber in Lazars Gerichtsakte gibt es keine öffentlichen Aufzeichnungen über eine Verurteilung oder ein Urteil“, schreibt die Nachrichtenagentur. Seit Monaten kursieren Fragen zum Fall des 37-Jährigen aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania, Details wurden bislang jedoch nicht bekannt gegeben. Warum der Fall unter Verschluss bleibt, ist das, was ich will Justizministerium wollte es nicht sagen und Lazars Anwälte reagierten nicht auf mehrere Anfragen. Im Mai lehnte die zuständige Richterin Amy Berman Jackson auch einen Antrag mehrerer Medien, darunter der AP, auf Freigabe versiegelter Akten ab, nachdem ein Staatsanwalt und ein Verteidiger dagegen argumentiert hatten.

Der Fall wirft Bedenken hinsichtlich der Transparenz der umfangreichen Ermittlungen zu den Ereignissen vom 6. Januar auf, berichtet die Nachrichtenagentur. Gerichtsverhandlungen und Aufzeichnungen – einschließlich Urteilsverhandlungen und einer möglichen Geständnisvereinbarung – müssten in den Vereinigten Staaten der Öffentlichkeit und der Presse zugänglich sein, es sei denn, es besteht ein zwingender Grund für die Geheimhaltung. Obwohl geheime Anhörungen keine Seltenheit sind, werden die Akten häufig vor der Urteilsverkündung veröffentlicht.

6. Januar 2021 Der Sturm auf das Kapitol: Diese Bilder schockierten die Welt

Randall Eliason, Professor für Strafrecht in George, sagte, er könne sich während seiner Amtszeit im Justizministerium an keinen Fall erinnern, in dem eine Anhörung und ein Urteil unter Verschluss gehalten worden seien Washington University, der zwölf Jahre lang als Bundesanwalt tätig war, sagte gegenüber Associated Press. Es sei möglich, dass im Fall Lazar „entweder Sicherheitsbedenken hinsichtlich seiner Person bestehen oder, was wahrscheinlicher ist, dass er auf eine Art und Weise kooperiert, von der die Menschen, mit denen er kooperiert, nichts wissen sollten“.

Urteile gegen andere Kapitolstürmer waren öffentlich



Aber viele andere Personen, denen der Sturm auf das Kapitol zur Last gelegt wird, haben Kooperationsvereinbarungen mit der Regierung getroffen und ihre Fälle wurden nicht im Geheimen geklärt, berichtet AP. Bei Angeklagten, die einer Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft zustimmten, wurde die Urteilsverhandlung häufig verschoben, bis die Zusammenarbeit abgeschlossen war. „Dass auch er verurteilt wurde, ins Gefängnis kam und bereits wieder draußen ist, ist einfach ungewöhnlich“, kommentierte Eliason die anhaltende Aktengeheimnis.

Lazar kam am 6. Januar mit einem Megaphon, einer Skibrille, einer Kampfweste mit Funkgerät und Tarngesichtsbemalung zum Kapitol. Auf Videos vom Sturm auf das Kapitol war zu sehen, wie der 37-Jährige sich den Polizeiabsperrungen vor dem Gebäude näherte und einen orangefarbenen chemischen Reizstoff auf die Beamten sprühte, berichtete AP unter Berufung auf die Aussage eines FBI-Beamten. Der Angreifer beschimpfte die Polizei mit seinem Megaphon, nannte sie Tyrannen und rief: „Lasst uns ihre Waffen holen!“ In einem anderen Video sagt Lazar: „Es gibt eine Zeit für Frieden und eine Zeit für Krieg.“





Aber vielleicht gibt es noch Licht in die Dunkelheit rund um den Fall Lazar. Richter Jackson sagte im Mai, dass die Medien ihren Antrag auf Veröffentlichung von Gerichtsakten erneuern könnten. Ihre Anwälte haben bis zum 29. September Zeit, „einen aktualisierten Statusbericht einzureichen, in dem sie ihre Position(en) zu dieser Angelegenheit darlegen“.

Quellen: Associated Press

