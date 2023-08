Ein Extremsportler ist bei einem gefährlichen Stunt ums Leben gekommen.

Remi Lucidi, der auf seinem Instagram-Account Remi Engima dokumentierte, wie er hohe Bauwerke auf der ganzen Welt erklomm, soll laut Sky News am 27. Juli gestorben sein, nachdem er aus dem 68. Stock eines Wolkenkratzers in Hongkong gestürzt war. Er war 30.

Zuletzt wurde der französische Draufgänger gesehen, wie er von der Außenseite einer Penthouse-Suite aus an ein Fenster klopfte und damit ein Dienstmädchen im Hochhaus erschreckte Süd China morgen Post. Das Dienstmädchen rief dann die Polizei an, die eintraf und Lucidis Leiche zusammen mit seinem Ausweis und einer Videokamera mit Aufnahmen von Extremsportarten auf einer nahegelegenen Terrasse fand, heißt es in der Veröffentlichung.

Die Behörden teilten der örtlichen Verkaufsstelle mit, dass Lucidi sich Zutritt verschaffte, nachdem er einem Wachmann gesagt hatte, er sei dort, um einen Freund im 40. Stock zu besuchen. Er betrat einen Aufzug, wobei Überwachungsaufnahmen ihn bei seiner Ankunft im 49. Stock filmten. Von dort gelangte der Stunt-Influencer nach Angaben der Polizei in die oberste Etage, wo sich herausstellte, dass eine Tür gewaltsam geöffnet worden war.