Stunde Null in Morschenich (nd-aktuell.de)

Früher lebten in Morschenich mehr als 500 Menschen. Wenige blieben. Viele Fenster der leerstehenden Häuser sind mit Holzplatten vernagelt. Große Teile des Dorfes liegen brach. Foto: dpa/Henning Kaiser

Von weitem sieht Morschenich aus wie ein gewöhnliches Dorf im Rheinland, irgendwo zwischen Köln und Aachen. Doch der Eindruck täuscht, das zeigt schon die Ortstafel. Unter dem Namen heißt es: »Ort der Zukunft«. Morschenich hat diesen Zuwachs erst seit anderthalb Jahren, was von einer Trendwende zeugt. Denn lange sah es nicht danach aus, als hätte das Dorf eine Zukunft.

Grund dafür ist der Tagebau Hambach. Mit 85 Quadratkilometern der größte Braunkohletagebau im Rheinischen Revier. Vom Ortsschild bis zum Rand sind es keine 1000 Meter. Der Energiekonzern RWE wollte Morschenich abreißen, um die Kohle unter dem Dorf abzubauen. Seit 2015 werden Bewohner umgesiedelt. Morschenich wurde erst vor dem Abriss gerettet, als 2018 der nahegelegene Hambacher Forst gerichtlich gestoppt wurde.

Nach dem Urteil verschwand Morschenich aus der Öffentlichkeit und es wurde ruhig in dem geschrumpften Dorf, aus dem viele der ehemals 500 Einwohner bereits weggezogen waren. Aber es war nie ausgestorben. Denn nicht alle in Morschenich sind dem Aufruf des Energiekonzerns gefolgt und haben ihre Häuser aufgegeben. Es haben sich sogar Leute eingemischt. Genau wie Elisa. Die Mittzwanziger kamen hierher, um die Besetzung des Hambacher Forsts zu unterstützen. Nach dem Urteil errichteten Klimaaktivisten in der Stadt ein neues Protestcamp. Es steht auf einer Wiese hinter dem Haus eines 92-jährigen Anwohners, der mit den Jugendlichen sympathisiert. Das Lager wurde Elisas neues Zuhause.

Unter einigen Bäumen und Sträuchern stehen Zelte, Hütten und fest abgestellte Wohnwagen. Eine der Hütten ist mit Solarzellen und einem WLAN-Router ausgestattet. Hier befindet sich auch ein Wasserreservoir. Schriftzüge, Aufkleber und Fahnen zeugen noch heute vom jahrelangen Widerstand gegen den Steinkohlenbergbau. Trotzdem ist es vergleichsweise ruhig geworden. Denn die meisten Aktivisten verließen nach der Rettung Forst und Morschenich.

„Wir sind hier etwa ein Dutzend Leute“, schätzt Elisa und reißt energisch einen Wildkräuterstrauch aus, der sich zwischen Salat und Zucchini verirrt hat. An diesem Tag kümmert sie sich um den Gemüsegarten im Camp. Sie hat sich entschieden, in Morschenich zu bleiben, weil sie es wichtig findet, ihre Nachbarn weiterhin zu unterstützen. Gemeinsam wollen sie die Geschicke des Dorfes in die eigenen Hände nehmen.

An diesem Ziel halten sie fest, obwohl RWE im Januar 2020 endgültig erklärt hat, den Hambacher Forst und Morschenich zu verlassen. Elisa betont, dass der Kampf um die Rettung des Dorfes trotzdem weitergeht. Denn es zerfällt immer weiter.

Die Fenster und Eingänge vieler Gebäude sind komplett zugemauert. An anderer Stelle klaffen Löcher in verstaubten Fensterscheiben. Die große Glasscheibe auf der Rückseite der Bushaltestelle in der Dorfmitte fehlt. Grassoden wachsen in den Rissen im Asphalt – die Grundstücke verwildern, vor allem dort, wo RWE in den vergangenen Jahren Häuser abgerissen hat. Mit Ausnahme einiger belebter Häuser und Höfe wirkt das Dorf entvölkert. Elisa macht den RWE-Konzern verantwortlich, dem inzwischen fast alle Häuser im Dorf gehören. „Einige Leute, die weggezogen sind, wollen ihre Häuser zurückkaufen, aber sie können sie nicht zurückbekommen.“

Die Gruppe verteidigt diesen Ansatz. Das Unternehmen könne nachvollziehen, dass „Umsiedler an ihrem alten Besitz hängen“. Allerdings sei es nicht sinnvoll, die damaligen Kaufverträge rückgängig zu machen. RWE will den Plänen der Gemeinde Merzenich folgen, zu der Morschenich gehört. Sie wollen das Dorf umgestalten und wollen vor allem Firmen ansiedeln. Elisa will den Plan jedoch nicht akzeptieren. Sie wirft der Gruppe vor, aktiv Wohnraum im Dorf zu zerstören, indem sie bewohnbare Häuser abreißt und andere zumauert. Der Konzern verteidigt diesen Schritt als notwendigen Schutz vor Einbruch und Vandalismus. Aber wenn im Haus keine Luft zirkulieren kann, kontert Elisa, wird Schimmel die Innenräume befallen. Früher oder später ist der Abriss unvermeidlich.

Allerdings lässt RWE nicht alle Immobilien in Morschenich verfallen. In einigen Häusern hat die Gruppe gezielt neue Bewohner angesiedelt. Eine davon ist Anja*. Seit 2020 lebt die Frau in den Fünfzigern in einem Einfamilienhaus aus Backstein am Rande des Dorfes, unweit von Elisas Camp. Auch dieses Haus gehört natürlich RWE. Das Energieunternehmen trat an Anja heran und bot ihr günstige Mietkonditionen an. Wohl nicht ohne Hintergedanken. Denn Anja war bereits für den Werkschutz von RWE im Hambacher Forst tätig. Nun soll sie mit ihrer Anwesenheit verhindern, dass weitere Häuser im Dorf beschädigt werden. Beim Einzug musste Anja erst einmal Ordnung in das verwahrloste Elternhaus bringen. Fenster waren kaputt, die Zimmer waren dreckig und vermüllt. Trotzdem war es ein guter Deal für sie. Denn jetzt wohnt sie in einem großen Haus zu Preisen weit unter jedem ortsüblichen Mietspiegel und genießt die Ruhe: „Schön, dass hier alles so weit abseits liegt.“

Anja weiß natürlich, dass sich nicht alle in der Stadt über ihre Anwesenheit freuen: „Am Anfang war es sehr schwierig“, sagt sie, „weil sie mein Gesicht von den Einsätzen im Wald kannten.“ Um Spannungen zu vermeiden, gab sie ihren Job beim Werkschutz auf, als sie nach Morschenich kam. Sie versuche, ein gutes Verhältnis zu den anderen im Dorf zu haben, erklärt sie. Sie findet die Aktivisten im Camp »total nett«. Nur wenige Auserwählte „haben einfach Spaß am Wrack“, sagt sie. Sympathien hegt sie auch für die Alteingesessenen, weil sie standhaft geblieben seien: „Die, die noch hier sind, haben sich nicht von RWE kaufen lassen.“ Doch ihre Beziehung zum Lager bleibt angespannt. Elisa ist der Meinung, dass sich Anja in ihrem Bemühen, eine gute Nachbarin zu sein, etwas vormacht. Sie und die anderen, die RWE hier angesiedelt hat, sind in erster Linie zum Schutz des Eigentums da.

Die langfristige Vermietung von Wohnraum an Menschen wie Anja markiert einen Strategiewechsel bei RWE. Der Konzern reduziert die regelmäßigen Patrouillen seines Werkschutzes und setzt stattdessen auf eine dauerhafte Präsenz im Dorf. Doch die Konflikte bleiben – und betreffen alle in Morschenich. Auch diejenigen, die mit dieser Debatte eigentlich nichts zu tun haben.

Das sind Menschen wie der 25-jährige Rashid Kilkawi aus Syrien, der wegen des Krieges seine Heimat verlassen musste. 2019 endete seine Flucht über die Türkei in einem Durchgangslager in Münster. 2021 verlegten ihn die Behörden nach Morschenich. Er ist nicht der Einzige. Inzwischen leben dort rund 120 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern. Die Gemeinde beherbergt sie in leerstehenden Häusern, die über das ganze Dorf verstreut sind. Manchen werden Einfamilienhäuser mit Garten zugeteilt, andere müssen sich ein Haus teilen. Sie bilden jetzt die Mehrheit im Dorf. 182 Menschen leben derzeit in Morschenich.

Rashid lebt mit acht anderen jungen Flüchtlingen in einem Haus. An diesem Tag spielt er mit einigen Mitbewohnern Fußball im Garten der ehemaligen Kita. Für sie eine willkommene Abwechslung vom sonst oft eintönigen Dorfleben. „Es ist schwierig für uns“, sagt Rashid. Denn hier ist einfach nichts. Kein Supermarkt, keine Bank, nicht einmal eine Kirche. Zum Einkaufen müssen sie zum übernächsten Ort. Die meisten haben kein Auto und sind auf den Bus angewiesen. Aber er kommt selten, und wenn er nicht fährt, müssen sie zu Fuß gehen.

Warum das Dorf verlassen war und was das mit der riesigen Grube in der Nähe ihres Dorfes zu tun hatte, sagten ihnen die Behörden nicht: „Sie haben uns nur gesagt, wir sollen da nicht zu nah ran“, sagt Rashid. Zu den deutschen Familien in Morschenich hatten sie eigentlich keinen Kontakt. Die einzigen, die versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, seien die Bewohner des Protestcamps, sagt Elisa.

Unter der Woche arbeiten einige Flüchtlinge aus Rashids Haushalt für Unternehmen in der Region. Rashid selbst hat eine Anstellung in einem Lager im etwas weiter entfernten Frechen gefunden. Der Job ist ihm wichtig, da ihm ein unbefristeter Arbeitsvertrag die Chance gibt, Morschenich zu verlassen. Eine Wohnsitzauflage verpflichtet Flüchtlinge, drei Jahre in der ihnen zugewiesenen Gemeinde oder Stadt zu bleiben. Nur wenn Rashid nachweisen kann, dass er finanziell unabhängig ist, darf er umziehen.

Seit klar ist, dass Morschenich nicht abgerissen wird, arbeiten die Gemeinde Merzenich und RWE in enger Abstimmung an neuen Plänen zur Wiederbelebung des Dorfes. Im Februar legte das „Amt Strukturwandel“ der Gemeinde ein Strategiepapier vor. Auf neun Seiten erläutern die Planer ihre Pläne – sie wollen innovative Start-ups, etablierte Unternehmen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen ansiedeln, und auf dem fruchtbaren Boden rund um Morschenich soll an der „Optimierung“ ökologischer Anbaumethoden geforscht werden. Eine Liste potenzieller Kooperationspartner aus Forschung und Industrie existiert bereits.

Klimaaktivistin Elisa kritisiert die Pläne. Morschenich sei für den Energiekonzern in erster Linie „Beteiligungskapital“, sagt sie. Nach der Niederlage im Hambacher Forst versucht RWE nun auf anderem Wege mit dem Dorf Geld zu verdienen – die Folgen für die Anwohner sind dem Konzern egal. »Auch wenn Morschenich so weiterbesteht, es wird nicht das gleiche Dorf bleiben. Früher war hier ein Dorf. Das wird es bei Start-ups nicht mehr geben.« Elisa bleibt in Morschenich. Vor Ort wollen das Unternehmen und die Gemeinde das Vorgehen weiterhin kritisch begleiten und die verbliebenen Bewohner nicht im Stich lassen. Das Dorf und das Lager seien längst zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden, sagt sie.

Auch Anja hat von den Plänen der Gemeinde gehört. Sie glaubt, dass sie „positiv für den Ort“ wären. Denn eine bessere Infrastruktur würde auch ihnen das Leben erleichtern. Bleiben will sie auf jeden Fall: „Es ist einfach meine Welt“, erklärt sie.

Nur Rashid hält sich nicht mehr im Dorf am Rande auf: Er möchte in Deutschland bleiben, aber das Dorf, die Abgeschiedenheit und die Langeweile so schnell wie möglich hinter sich lassen. In Morschenich fühlt er sich isoliert.

Die Gemeinde Merzenich scheint damit kein Problem zu haben. Auf den neun Seiten des Strategiepapiers zum »Ort der Zukunft« werden die Flüchtlinge nicht einmal erwähnt.

*Name geändert