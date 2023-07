Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und die großen Hollywood-Studios einigten sich darauf, ihren aktuellen Arbeitsvertrag bis zum 12. Juli zu verlängern und sich weiterhin um eine neue Vereinbarung zu bemühen, erklärten beide Seiten am Freitag in einer Erklärung.

Netflix Inc., Walt Disney Co. und die anderen großen Film- und Fernsehstudios Hollywoods kämpften gegen eine Mitternachtsfrist, um eine Einigung mit der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA zu erzielen und einen zweiten Arbeitsstreik in diesem Sommer abzuwenden.

Spitzenstars wie Jennifer Lawrence und Meryl Streep sagten diese Woche in einem Brief an die Gewerkschaftsführung, sie seien bereit, ihren Job aufzugeben, wenn die Verhandlungsführer keine „transformative Einigung“ über höhere Grundlöhne und Schutzmaßnahmen rund um den Einsatz künstlicher Intelligenz erzielen könnten ( KI).

Der Brief kam, nachdem Gewerkschaftsverhandlungsführer ein Video veröffentlicht hatten, in dem sie sagten, ihre Gespräche seien „äußerst produktiv“ gewesen, ein mögliches Zeichen dafür, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sei.

Ein Streik der SAG-AFTRA, die 160.000 Schauspieler vertritt, würde den Druck auf die Hollywood-Studios erhöhen, die bereits mit einer fast zweimonatigen Arbeitsunterbrechung durch die Writers Guild of America (WGA) zu kämpfen haben.

Arbeiter und Unterstützer der Writers Guild of America demonstrieren am 3. Mai vor den Universal Studios Hollywood im Stadtteil Universal City in Los Angeles. (Mario Anzuoni/Reuters)

Produktionsstillstand und Verzögerungen

Der Streik von 11.500 Autoren hat einen Großteil der Fernsehproduktion zum Erliegen gebracht und die Dreharbeiten zu Filmen, darunter auch Marvel, verzögert Blitze Und Klinge. Sollten auch die Schauspieler streiken, müssten die laufenden Dreharbeiten eingestellt werden.

Führungskräfte von SAG-AFTRA und WGA sagen, dass sich die Unterhaltungsindustrie mit dem Aufstieg des Streaming-Fernsehens und dem Aufkommen neuer Technologien wie generativer KI dramatisch verändert hat, von der sie befürchten, dass sie zum Schreiben von Drehbüchern oder zur Schaffung digitaler Schauspieler verwendet werden könnte.

Einige Schauspieler haben öffentlich ihre Unterstützung für einen Streik zum Ausdruck gebracht.

Phoebe Waller-Bridge, Star des Neuen Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals Film, bemerkte, dass sie als Mitglied der WGA bereits im Streik war.

„Ich kann es kaum erwarten, dass SAG diesem Beispiel folgen und die Autoren unterstützen wird, und ich hoffe wirklich, dass wir das in den Griff bekommen“, sagte Waller-Bridge in einem Interview mit Reuters bei der Londoner Premiere des Films .

Die Schauspielerin, Autorin und Produzentin Phoebe Waller-Bridge, Star von „Indiana Jones and the Dial of Destiny“, sagte den Medien bei der Londoner Premiere des Films am 26. Juni, dass sie als Mitglied der Writers Guild of America bereits im Streik sei, aber das hoffe Die Screen Actors Guild würde diesem Beispiel folgen. (Jeff Spicer/Getty Images)

SAG-AFTRA hat bereits dafür gestimmt, seinen Führungskräften die Befugnis zu geben, eine Arbeitsniederlegung auszurufen, wenn die Gespräche scheitern, bevor ihr Vertrag am Freitagabend ausläuft.

„Ich denke, wir brauchen einen Streik der Schauspieler, damit alles klappt“, sagte der Filmemacher und Schauspieler Judd Apatow gegenüber Reuters. „All diese Probleme betreffen jeden.“

Die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die im Namen der Studios verhandelt, äußerte sich nicht zu den laufenden Gesprächen mit SAG-AFTRA.

Keine Gespräche mit streikenden Schriftstellern

Im Hinblick auf die Autoren erklärte die AMPTP, sie habe „großzügige“ Gehaltserhöhungen angeboten, könne aber nicht allen Forderungen der Autoren nachkommen. Seit Beginn des Autorenstreiks am 2. Mai haben die Studios und die WGA keine Gespräche geführt.

Der Streik der WGA trifft Caterer, Requisitenlieferanten und andere kleine Unternehmen, die einen großen Teil ihres Einkommens mit Hollywood-Produktionen erzielen. Der letzte Schriftstellerstreik in den Jahren 2007 und 2008 kostete die kalifornische Wirtschaft schätzungsweise 2,1 Milliarden US-Dollar.