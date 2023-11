Studios passen KI-Sprache in Push to End SAG-AFTRA Strike an

Die großen Hollywood-Studios haben vereinbart, ihre Formulierungen zum Thema künstliche Intelligenz anzupassen, während sie einer Vertragsvereinbarung zur Beendigung des 117-tägigen SAG-AFTRA-Streiks näherkommen.

Gewerkschaftsverhandlungsführer trafen sich am Montagabend mit den Führern der Alliance of Motion Picture and Television Producers. Bei dem Treffen scheinen beide Seiten einige der offenen Fragen zur KI gelöst zu haben, die in den letzten zehn Tagen zum zentralen Thema der Gespräche geworden ist.

Die SAG-AFTRA-Führer werden sich heute Nachmittag mit dem Verhandlungsausschuss der Gewerkschaft treffen. Die Hoffnung ist, dass die neuesten Fortschritte in Sachen KI ausreichen werden, um den Deal zu besiegeln.

Die Gewerkschaft gab am Montagnachmittag eine Erklärung ab, in der es hieß, dass es weiterhin Meinungsverschiedenheiten in „mehreren wesentlichen Punkten“ gebe, darunter auch bei der KI. Die Gewerkschaft legte der AMPTP am Montagmorgen ihren neuesten formellen Vorschlag vor, nachdem sie am Sonntag einen 12-Stunden-Tag absolviert hatte.

Abgesehen von der KI arbeitete die Gewerkschaft noch an einem Mechanismus, um einen neuen Bonus auf Streaming-Residuen zu verteilen. Die Studios haben angeboten, Schauspielern einen 100-prozentigen Bonus auf ihre Standard-Streaming-Restsumme zu gewähren, wenn sie in einer der meistgesehenen Shows auf einer Plattform auftreten.

Der Deal beinhaltet auch eine beträchtliche Erhöhung der Mindestpreise, die die Studios als die größte Erhöhung seit 40 Jahren bezeichnen. Es wird erwartet, dass sie in den meisten Fällen im Bereich von 7 bis 8 % liegt – weniger als die 11 %, die SAG-AFTRA angestrebt hat, aber höher als die 5 %, denen die AMPTP in Vereinbarungen mit den Gewerkschaften der Autoren und Regisseure zugestimmt hat.

Die AMPTP hat am Freitag ihr „letztes, bestes und endgültiges“ Angebot herausgegeben. Am Samstag hielt eine große Gruppe von CEOs ein Zoom-Treffen mit Fran Drescher, dem Präsidenten von SAG-AFTRA, und Duncan Crabtree-Ireland, dem Chefunterhändler, ab, um sie zu ermutigen, den Deal anzunehmen.

Die Studios haben gewarnt, dass ein Deal unmittelbar bevorsteht, um einen Teil des ausgestrahlten Fernsehprogramms zu retten. Im Laufe der Tage wurden auch immer mehr Spielfilme verschoben.

Es war noch nicht klar, ob die am Montag vereinbarten Änderungen die Zustimmung des Verhandlungsausschusses der Gewerkschaft finden würden.

Die Gewerkschaft soll zu einer gemeinsamen Einigung in bestimmten heiklen KI-Fragen gelangt sein, etwa zum Umgang mit einer KI-Einwilligung im Falle des Todes eines Schauspielers. Aber die Gewerkschaft hat nicht jeden Punkt auf ihrer Liste bekommen.

Die AMPTP hat sich verpflichtet, sich in den nächsten zweieinhalb Jahren bis zur nächsten Verhandlung weiterhin zu treffen, um über KI zu diskutieren, da die Technologie voranschreitet.

(Cynthia Littleton hat zu diesem Bericht beigetragen.)