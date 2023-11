Studios bieten „praktisch alle Ziele der Union erreicht“ – The Hollywood Reporter

David Zaslav

Kevin Dietsch/Getty Image

David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, äußerte sich am Mittwoch zum Stand der SAG-AFTRA-Verhandlungen und sagte, das Angebot der Studios habe „praktisch alle Ziele der Gewerkschaft erreicht“.

„Wir hoffen, dass wir bald eine Lösung für den SAG-AFTRA-Streik finden. Wir haben ein letztes und endgültiges Angebot gemacht, das praktisch alle Ziele der Gewerkschaft erfüllt und die höchste Lohnerhöhung seit 40 Jahren beinhaltet, und sind davon überzeugt, dass es für alle Beteiligten ein positives Ergebnis bringt. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir unsere kreativen Partner brauchen, um sich wertgeschätzt und belohnt zu fühlen, und freuen uns darauf, dass beide Seiten wieder großartige Geschichten erzählen“, sagte Zaslav bei der Gewinnmitteilung des Unternehmens.

Zaslav war neben Bob Iger von Disney, Donna Langley von NBCUniversal und Ted Sarandos von Netflix einer der vier Hauptstudioleiter am Tisch. Er beteiligte sich auch an den Verhandlungen während des Schriftstellerstreiks.

Am Montagabend machte die Alliance of Motion Pictures and Television Producers ein Angebot, das sie als ihr „letztes, bestes und endgültiges“ bezeichnete, und SAG-AFTRA beriet bis Mittwoch weiter über den Vorschlag.

In den letzten Monaten hatten die Streiks Auswirkungen auf das Endergebnis von WBD, wobei Zaslav anmerkte, dass das Unternehmen „einen unserer knappsten Original-Content-Pläne seit Jahren“ hatte. Während Barbie Da das Unternehmen zur Stärkung des Studiosegments von WBD beitrug, sank das bereinigte EBITDA im dritten Quartal um 5 Prozent auf 727 Millionen US-Dollar, während der Gesamtumsatz um 4 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar stieg.

Das Netzwerksegment von WBD, zu dem auch die linearen TV-Vermögenswerte gehören, verzeichnete einen Gesamtumsatzrückgang von 7 Prozent auf 4,86 ​​Milliarden US-Dollar und einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 9 Prozent auf 2,39 Milliarden US-Dollar.

Aus Sicht des freien Cashflows wies Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels darauf hin, dass positiv die Erwartung eines positiven Cashflows in Höhe von mehreren Hundert Millionen sei, da das Unternehmen das Geld während des Streiks nicht einsetzen könne. Er wies jedoch darauf hin, dass dies eine „kurzfristige“ Sichtweise sei und es je nach Zeitpunkt des Endes des Streiks weiterhin größere negative Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne geben werde.

„Das ist alles andere als eine präzise Wissenschaft, richtig, aber meine aktuelle Schätzung für das Gesamtjahr ist, dass es wahrscheinlich ein paar 100 Millionen Dollar negativer Auswirkungen auf das EBITDA geben wird. Das TV-Produktions- und Lizenzgeschäft ist ein wichtiger Teil unseres Studiobetriebs und lag den größten Teil dieses Jahres praktisch still“, sagte er.