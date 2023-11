Hollywoods große Studios bereiten sich darauf vor, SAG-AFTRA am Freitag ein Angebot zu unterbreiten, mit dem sie hoffen, den 113-tägigen Schauspielerstreik zu beenden.

Die Alliance of Motion Picture and Television Producers hatte die Schauspielergewerkschaft zuvor gewarnt, dass die Sender bestimmte Fernsehsendungen absagen müssten, wenn bis Ende dieser Woche keine Einigung erzielt werden könne, und es zu weiteren Verzögerungen bei den Kinostarts im Sommer 2024 käme.

Die Gespräche könnten durchaus bis zum Wochenende gehen, insbesondere wenn beide Seiten erkennen, dass eine vorläufige Einigung in greifbarer Nähe ist. Die Vereinbarungen mit der Directors Guild of America und der Writers Guild of America wurden an einem Samstag im Juni bzw. einem Sonntag im September abgeschlossen.

In einer Instagram-Nachricht sagte Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher am Freitag, sie hoffe, dass die Reaktion der Studios „den Deal besiegeln“ würde.

„Hoffen wir, dass der Amptp-CEO mit einem Seal-the-Deal-Counter wieder auftaucht!“, schrieb sie.

Bisher hat die AMPTP der Gewerkschaft nicht mitgeteilt, dass ihr Gegenangebot ein „letztes, bestes und endgültiges“ Angebot sein wird. Das ist ein Kunstbegriff in Arbeitsverhandlungen, der zum Ausdruck bringen soll, dass der Arbeitgeber keine weiteren nennenswerten Zugeständnisse machen wird.

Aber angesichts der Tatsache, dass SAG-AFTRA bereits im Streik ist, könnte die Gewerkschaft einfach die Annahme verweigern und im Streik bleiben.

SAG-AFTRA gab an, am vergangenen Samstag ein Gegenangebot gemacht zu haben und warte seitdem auf eine Antwort. Außerdem hielt die Gewerkschaft am Mittwoch eine dreistündige Präsentation zu ihren neuesten Vorschlägen zur künstlichen Intelligenz.

Die Gewerkschaft hat sich für bestimmte Punkte – auch zur KI – entschieden, die sie für „existenziell“ für Schauspieler hält. Die Studios bemängeln, dass die Schauspieler immer mehr KI-Szenarien heraufbeschwören und nicht auf eine Einigung zusteuern.

Die Verhandlungen umfassten auch mehr als ein Dutzend weitere Punkte, die Gegenstand des Samstagszählers von SAG-AFTRA sind.