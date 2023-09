München – Wohnwagen statt WG: Aufgrund des hart umkämpften Wohnungsmarktes in München sollen Studierende zu Beginn des Semesters auf Campingplätzen übernachten können. Um ihnen die Wohnungssuche in der Landeshauptstadt zu erleichtern, prüft die Rathauskoalition, ob die Jugendlichen vorübergehend auf dem Campingplatz in Thalkirchen oder im Jugendcamp „Das Zelt“ wohnen können.

„Es ist klar, dass es sich hierbei um eine Notlösung handelt und es zeigt die Extremsituation, daher muss dringend an den Ursachen gearbeitet werden“, betonte Simone Burger von der SPD/Volt-Bundestagsfraktion am Dienstag.

Besonders zu Beginn des Semesters waren viele junge Menschen auf der Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft in kürzester Zeit. Um nicht in einem teuren Hotel oder in überteuert möblierten Wohnungen übernachten zu müssen, könnten sich Studierende bei Verwandten oder Freunden einen Camper ausleihen und auf dem Campingplatz wohnen.

Dies ist jedoch nur eine vorübergehende Lösung für einige Wochen. Den Angaben zufolge würde es wirklich helfen, wenn der Freistaat die nach einem Brand im Jahr 2021 leerstehenden 1.500 Wohnheimplätze in der Studentenstadt komplett sanieren und besetzen würde.