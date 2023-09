Boltenhagen. Wenn ein Wassersportler oder Angler auf der Nord- oder Ostsee in Seenot gerät, sind es oft die ehrenamtlichen Helfer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), die zur Rettung eilen. Das Rettungsboot „Wolfgang Wiese“ ist im Hafen von Timmendorf auf Poel stationiert und wird, ebenso wie die Arbeit der Besatzung, durch Spenden finanziert.

Bei den rund 50 Einsätzen, die „Wolfgang Wiese“ jedes Jahr durchführt, geht es immer um Leben und Tod. Erst am 12. August zogen sie einen Mann aus dem Rumpf seiner Segelyacht, wo er zusammengebrochen war. Der Bootsführer aus Nordrhein-Westfalen hatte an Bord seines zwölf Meter langen Sportbootes vor der Insel Poel so schwerwiegende gesundheitliche Probleme, dass er auf Anrufe seiner Familie und der Seenotrufzentrale nicht reagieren konnte. Sie suchten bereits nach ihm, da seine Frau ihn 24 Stunden lang nicht erreichen konnte. Die Wasserschutzpolizei fand das Freizeitboot an der letzten bekannten Position nördlich von Gollwitz.

Am 12. August kamen die ehrenamtlichen Seenotretter der Stationen Timmendorf/Poel und Kühlungsborn der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) einem an Bord zusammengebrochenen Einmann zu Hilfe. Wasserschutzbeamte fanden die Yacht nördlich von Poel vor Anker. © Quelle: Die Seenotretter – DGzRS

Die Seenotretter auf der Insel Poel versorgten den Mann zunächst medizinisch. Sie brachten den 56-jährigen Kapitän mit der „Wolfgang Wiese“ in den Hafen von Timmendorf. Von dort ging er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Segler spendete sein Anwesen für ein Rettungsboot

Auch die „Wolfgang Wiese“ war eine Spende an die DGzRS. „Es kommt selten vor, dass es eine Spende für eine bestimmte Station gibt, wie es beim Rettungsboot ‚Wolfgang Wiese‘ der Fall war“, sagt Jörg Westphal vom DGzRS-Informationszentrum in Warnemünde. Der 2016 verstorbene Namensgeber war ein leidenschaftlicher Segler und hatte in seinem Testament angeordnet, das Geld für ein neues Boot der DGzRS zu spenden. Im Jahr 2018 wurde die „Wolfgang Wiese“, gebaut in der Tamsen-Maritim-Werft in Rostock, im Hafen von Timmendorf auf Poel feierlich getauft. Damit verfügen die Seenotretter dort über ein hochmodernes Boot für ihren Einsatz.

Informationen zur DGzRS Für den westmecklenburgischen Ostseeraum ist das Team der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Timmendorf auf der Insel Poel zuständig. Auf ihrer Website gibt es jede Menge Informationen. Die DGzRS finanziert sich größtenteils aus Spenden. Auf ihrer Hauptseite bietet sie alle Informationen zum Spenden, wie man Zugang zu den aufstellbaren Spendenschiffen erhält und wie man selbst ehrenamtlicher Seenotretter werden kann.

Praktikanten der Kurverwaltung sammelten für die DGzRS

Aber auch kleine Beträge, die in die Spendenboxen in Schiffsform geworfen oder auf andere Weise eingesammelt werden, helfen. 220 Euro überreichte die Gymnasiastin Lilly Wigger dem Team „Wolfgang Wiese“, das zu diesem Zweck aus Poel an den Hafen an der Weißen Wiek in Boltenhagen gekommen war. Lilly Wigger absolvierte ein Praktikum bei Céline Güldner in der Kurverwaltung des Ostseebades. „Sie haben in Eigenregie einen Flohmarkt mit in der Bibliothek aussortierten Büchern organisiert“, lobt Kurdirektor Martin Burtzlaff die Studierenden. „Sie haben alles wunderschön eingerichtet und dekoriert, damit die Leute kommen wollten, und sie haben die Verantwortung für ihr eigenes Projekt übernommen. Außerdem konnten wir sie für den Tourismus begeistern“, sagt Burtzlaff.

Spenden in allen Größen helfen den Rettern

Die Spende der Praktikanten fließt in einen großen DGzRS-Topf. „Die Einkäufe erfolgen dann je nach Bedarf der jeweiligen Station“, sagt Jörg Westphal. „Von dem Geld könnte man aber auch eine wetterfeste Jacke oder eine neue Schleppleine kaufen“, nennt er praktische Beispiele.

Insbesondere die Leinen, die zum Abschleppen von Booten und Schiffen in Seenot dienen, sind häufig im Einsatz. „Wir haben größtenteils technische Hilfe“, sagt Thomas Lietz. Er ist einer von insgesamt 24 ehrenamtlichen Männern und Frauen, die auf der „Wolfgangswiese“ im Notfall im Einsatz sind. „Meistens handelt es sich um einen Maschinenschaden oder um ein Festsitzen“, sagt er. Zum Beispiel Boote, die auf eine Sandbank gelaufen sind und nicht weiterkommen können. Dabei handelt es sich häufiger um Urlauber als um ortskundige Einheimische.

