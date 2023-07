Der Bundesrat hat dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz zugestimmt. Eine neue Studie zeigt, wie notwendig neue Regelungen sind.

BERLIN taz | Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz kann in Kraft treten. Der Bundesrat hat am Freitag dem neuen Gesetz zugestimmt, das die Einwanderung von Fachkräften und anderen Arbeitskräften nach Deutschland vereinfachen soll. Ein Antrag Bayerns, sich an den Vermittlungsausschuss zu wenden, fand keine Mehrheit.

Vertreter der Bundesregierung hatten sich in der Landeskammer stark für das Gesetz eingesetzt. „Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist der Startschuss, um im internationalen Wettbewerb die besten Leute nach Deutschland zu holen“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Angesichts des Arbeitskräftemangels sei es „notwendig, kluge Köpfe und helfende Hände aus anderen Ländern zu rekrutieren“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). „Dieses Gesetz kommt nicht zu früh, es kommt Jahre zu spät“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Das Ende Juni vom Bundestag verabschiedete neue Gesetz senkt zahlreiche bürokratische Hürden und ermöglicht Arbeitnehmern die Einwanderung auch dann, wenn sie hier eine Beschäftigung aufnehmen, für die sie aufgrund ihrer in Deutschland anerkannten Berufsqualifikationen nicht unmittelbar qualifiziert sind. Auch wer über einen nicht anerkannten Berufsabschluss verfügt, kann künftig kommen, wenn er oder sie Berufserfahrung nachweisen kann und hier einen sicheren Arbeitsplatz hat. Mit der „Chance-Karte“ wird außerdem ein Punktesystem etabliert, das es qualifizierten Menschen ermöglicht, hierher zu kommen, um einen Job zu suchen. Bestimmte Flüchtlinge dürfen auch unabhängig vom Asylantrag bleiben, wenn sie eine Arbeit finden.

Eine Studie der OECD zeigt, wie dringend solche Vereinfachungen bei der Einwanderung notwendig sind. Für die Studie befragten Experten der OECD zwischen Sommer 2022 und Frühjahr 2023 rund 30.000 Arbeitnehmer im Ausland, die sich vorstellen könnten, nach Deutschland zu kommen. Innerhalb von sechs Monaten gelang nur rund 4 Prozent tatsächlich die Einwanderung – obwohl 50 Prozent dies bereits getan hatten und fast alle bereits die ersten Schritte unternommen hatten.

Personalengpässe in den Botschaften könnten die Lage verlangsamen

Nur etwa die Hälfte der Befragten gaben an, einen positiven Eindruck vom deutschen Einwanderungssystem zu haben. Ebenso viele nennen die vergleichsweise schwierige deutsche Sprache als besonderes Hindernis für ihr Vorhaben. Etwa ein Drittel berichtet von Problemen beim Verständnis der Einwanderungsbestimmungen. Besonders besorgniserregend ist, dass fast die Hälfte der Befragten sagte, sie würden ihr Vorhaben aufgeben, wenn ihre Bemühungen innerhalb weiterer sechs Monate erfolglos blieben.

Bei den Befragten, die im Untersuchungszeitraum tatsächlich in die Bundesrepublik kamen, nahm die Deutschlandbegeisterung ab. Nur etwa ein Drittel von ihnen nimmt Deutschland als ein Land wahr, das Einwanderer „vorbehaltlos“ aufnimmt, 45 Prozent fühlen sich „teilweise“ willkommen. Unter denjenigen, die ins Ausland einwandern möchten, stellen sich mehr als 50 Prozent Deutschland als „vorbehaltlos gastfreundlich“ vor und rund 37 Prozent erwarten eine zumindest „teilweise“ Willkommenskultur. Allerdings gaben rund zwei Drittel derjenigen, die bereits hier sind, an, in Deutschland insgesamt zufrieden zu sein.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit das neue Fachkräftegesetz die Zuwanderung in der Praxis tatsächlich vereinfacht und beschleunigt. Ein besonderer Knackpunkt dürfte die Bearbeitung der Anträge in den deutschen Botschaften im Ausland sein. In der OECD-Studie berichteten rund 40 Prozent der Befragten von „langen Wartezeiten“. Bei zehn Prozent derjenigen, die ein Visum erhielten, dauerte dieser Prozess länger als ein halbes Jahr. Als vor zwei Wochen das neue Fachkräftegesetz im Bundestag verabschiedet wurde, hieß es in Koalitionskreisen, dass das Auswärtige Amt nun besondere Anstrengungen unternehmen müsse, um das Personal in den Botschaften aufzustocken.