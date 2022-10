Studie zum Energieverbrauch: DIW rechnet mit Verdopplung der Heizkosten

Stand: 26.10.2022 09:24 Uhr

Obwohl viele Menschen wegen der Corona-Pandemie mehr zu Hause blieben als zuvor, sind die Heizkosten laut einer Studie in den Jahren 2020 und 2021 gesunken. Mit der Energiekrise dürfte sich der Trend nun umkehren.

Trotz mehr Heimarbeit und Ausgangsbeschränkungen gaben die Haushalte in Deutschland 2020 und 2021 weniger Geld für Heizenergie aus. Temperaturbereinigt, also relativiert man beispielsweise den kalten Winter, wurde etwas weniger geheizt, wie der jährliche „Hitzemonitor “ des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt. Für die Studie wurden Heizkostenabrechnungen des Energiedienstleisters Ista von rund 250.000 Mehrfamilienhäusern in Deutschland ausgewertet. Für das laufende Jahr rechnen die DIW-Forscher mit einer Verdoppelung der Heizkosten oder mehr für die Verbraucher.

Der Analyse zufolge sank der Heizenergiebedarf im Jahr 2020 temperaturbereinigt um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2021 gab es einen weiteren Rückgang um 1,5 Prozent auf 128,7 Kilowattstunden pro Quadratmeter beheizter Wohnfläche. Betrachtet wurden Gas, Heizöl, Fernwärme und Strom. Dank der damals noch niedrigen Energiepreise sanken die Heizausgaben im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent und im Jahr 2021 um 0,7 Prozent.

Energiekrise erhöht Spardruck

Durchschnittlich gaben Haushalte 7,86 Euro pro Quadratmeter beheizter Wohnfläche aus. Der Rückgang des Heizenergiebedarfs während der Pandemie sei überraschend, sagte DIW-Volkswirtin Franziska Schütze. „Schließlich waren die Menschen in beiden Jahren durch Homeoffice, Lockdowns und Kurzarbeit mehr zu Hause.“ Gebäude werden durch Sanierungen immer energieeffizienter.

Die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges erhöht nun den Spardruck: Millionen Menschen drohen hohe Mehrkosten, vor allem wegen der rasant steigenden Gaspreise. Das DIW erwartet, dass die Gaspreise von 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2020 auf rund 12 Cent pro Kilowattstunde oder sogar noch mehr in diesem Jahr steigen werden. Am härtesten trifft dies Haushalte mit geringem Einkommen.

Langfristige Investitionen erforderlich

Selbst bei einer Preiserhöhung auf 12,5 Cent pro Kilowattstunde, die knapp über dem vorgeschlagenen Niveau der Gaspreisbremse liegt, würde der Heizkostenanteil in der unteren Einkommensgruppe von 6,2 Prozent auf 11,7 Prozent steigen, schreiben die Autoren. Im September lagen die Neukundentarife bei Energieversorgern sogar mit 21,75 Cent pro Kilowattstunde außerhalb der Grundversorgung.

Zuletzt sind die Gasgroßhandelspreise zumindest gefallen. Trotz gut gefüllter Gasspeicher muss der Gasverbrauch in Deutschland nach Einschätzung der Bundesnetzagentur um 20 Prozent gesenkt werden. Neben kurzfristigen Entlastungen seien nun zunehmend langfristige Investitionen notwendig, etwa in die energetische Gebäudesanierung und den Heizungstausch, insbesondere für erneuerbare Energien, so das DIW.

Unbereinigt fast zehn Prozent Mehrverbrauch

Auch das Sanierungstempo muss angesichts der Klimaziele steigen. Die leichten Einsparungen beim Heizenergiebedarf in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie hätten nichts daran geändert, dass der Gebäudesektor weiterhin zu viel Kohlendioxid ausstoße, schreiben die Forscher. Um die Klimaziele zu erreichen, muss Deutschland im Gebäudesektor jährlich rund fünf Millionen Tonnen CO2 einsparen, rund vier Prozent der Emissionen im Jahr 2020. Familiengebäude.“

Unbereinigt um Temperatureinflüsse sah die Heizbilanz in Deutschland zuletzt ohnehin düsterer aus: Hier stieg der Energieverbrauch 2021 um neun Prozent, auch wegen des relativ kalten Winters.

Für die Temperaturanpassung berücksichtigt das DIW die Temperaturabweichungen zum langjährigen Bezugszeitraum des Deutschen Wetterdienstes – dieser umfasst in der Regel 30 Jahre. Je nach Abweichung von der langjährigen Durchschnittstemperatur wird der Heizenergiebedarf mit einem Faktor gewichtet.