Einer Studie zufolge hat der rasante Zinsanstieg im vergangenen Jahr die Gewinne europäischer Banken gesteigert. © Boris Rössler/dpa

Die Zinsen sind zuletzt deutlich gestiegen. Da brachten die europäischen Banken deutlich höhere Gewinne. Die Banken in der Schweiz erzielten den höchsten Gewinn.

2 Minuten Lesezeit

2023-07-16 09:14:00

Einer Studie zufolge hat der rasante Zinsanstieg im vergangenen Jahr die Gewinne europäischer Banken gesteigert. Die Betriebsergebnisse der Privatkundenbanken in elf europäischen Ländern stiegen im Jahr 2022 um durchschnittlich 18 Prozent, der Umsatz um 8 Prozent. Allerdings ist die durchschnittliche Bank in Deutschland immer noch weitaus weniger profitabel als im Rest Europas. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse des europäischen Bankensektors, die die Unternehmensberatung Strategy& in München veröffentlicht hat.

Wie im Vorjahr verdienten die Schweizer Banken mit einem Gewinn von 426 Euro pro Kunde am meisten Geld. Die österreichischen Institute lagen mit 292 Euro auf dem fünften Platz, die deutschen Institute mit 201 Euro auf dem neunten Platz und damit unter den letzten drei. Die Unternehmensberatung zog auch einen Vergleich mit Privatkundenbanken in den USA und Australien – die europäischen Banken wuchsen schneller und erzielten im Durchschnitt höhere Gewinne pro Kunde. In den Jahren nach der internationalen Finanzkrise 2008/09 galten US-Banken noch als international wettbewerbsfähiger.

„Die Rahmenbedingungen für europäische Privatkundenbanken sind so günstig wie schon lange nicht mehr“, sagte Studienautor Andreas Pratz. Nach Angaben von Strategy& zeigten neben den steigenden Zinsen auch die Sparprogramme der letzten Jahre Wirkung: Demnach haben 80 Prozent der europäischen Banken in den vergangenen sechs Jahren ihre Gewinne durch die Umstrukturierung ihres Geschäfts und Betriebs gesteigert Modelle. Damit ist im Wesentlichen die Filialschließungswelle und der Ausbau des Online-Bankings gemeint.

Allerdings warnen die Autoren Europas Banker davor, sich auf den Früchten ihrer Arbeit auszuruhen: „Der Großteil der Retailbanken befindet sich derzeit im Aufwind“, sagte Co-Autor Johannes Gärtner. „Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich gleichzeitig viele neue Anbieter positionieren, etwa aus dem Big-Tech-Bereich oder der Fintech-Szene.“