Studie zeigt, wie SARS-CoV-2 die Mitochondrien verändert und zu Energieausfällen und Organversagen führt

Die Lunge stand einst im Mittelpunkt der SARS-Cov-2-Forschung, doch als Berichte über Organversagen und andere schwerwiegende Komplikationen eintrafen, machten sich Wissenschaftler daran, herauszufinden, wie und warum das Atemwegsvirus schwere Schäden an den wichtigsten Organen des Körpers verursachte die Lungen.

Ein interdisziplinäres internationales COVID-19-Forschungsteam (COV-IRT), dem Jonathan C. Schisler, PhD von der UNC School of Medicine angehörtfanden heraus, dass SARS-CoV-2 die Mitochondrien auf genetischer Ebene verändert, was zu weit verbreiteten „Energieausfällen“ im gesamten Körper und seinen wichtigsten Organen führt. Ihre Ergebnisse, veröffentlicht in Wissenschaftliche translationale Medizin, Erklären Sie, wie diese Effekte zu langen COVID-Symptomen beitragen und weisen Sie auf neue therapeutische Ziele hin.

Wir fanden heraus, dass es zum Zeitpunkt des Höhepunkts der Infektion deutliche Veränderungen in verschiedenen Regionen des Gehirns gibt, darunter eine starke Abnahme der mitochondrialen Gene im Kleinhirn, dem Teil des Gehirns, der unsere Muskeln, unser Gleichgewicht, unsere Kognition und unsere Emotionen steuert. Die Lunge ist der primäre Ort der Infektion, aber molekulare Signale werden übertragen und wirken sich auf den gesamten Körper aus, wobei Herz, Niere und Leber stärker betroffen sind als andere, selbst lange nachdem das Virus verschwunden ist.“

Jonathan C. Schisler, PhDAssistenzprofessor für Pharmakologie und Mitglied des UNC McAllister Heart Institute

Jede Zelle unseres Körpers ist mit biologischen Kraftwerken, sogenannten Mitochondrien, ausgestattet, die besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Funktion energieintensiver Organe wie Herz, Gehirn und Lunge sind. Mitochondrien benötigen Gene aus ihrem eigenen Genom (mitochondriale DNA) und Kern-DNA (nDNA), um Energie zu erzeugen. Gemeinsam weisen sie die Mitochondrien an, Sauerstoffmoleküle in zelluläre Energie namens Adenosintriphosphat (ATP) umzuwandeln.

Mithilfe von Nasenabstrichen und Autopsiegewebe von betroffenen Patienten und Tiermodellen fanden Forscher heraus, dass das Virus bestimmte Gene blockiert, die Sauerstoff zur Bildung von ATP verwenden, wodurch der Körper gezwungen wird, begrenzte Energiereserven im Körper zu erschöpfen. Ohne eine Energiequelle beginnen die Zellen im gesamten Körper zu verhungern, wobei die Zellen, die das Gehirn und das Herz antreiben, am meisten darunter leiden.

Um die Funktionsfähigkeit des Körpers aufrechtzuerhalten, können Herz- und Nervenzellen auf den Verzehr ihrer Zellteile, einschließlich ihrer Mitochondrien, zurückgreifen. Schließlich werden den Zellen ihre lebenswichtigen Elemente entzogen und es kommt zu einer Form des programmierten Zelltods, der Nekroptose genannt wird. Im Gegensatz zu anderen Formen des Zelltods verursacht die Nekroptose eine Kaskade negativer Auswirkungen, einschließlich einer starken Entzündungsreaktion, die beim Aufbrechen der Zellen entzündungsfördernde Zellen, sogenannte Zytokine, im gesamten Körper freisetzt. Eine unkontrollierte Nekroptose verstärkt Sepsis und Organversagen zusätzlich.

Schisler sagt, der daraus resultierende Zelltod und die Entzündung könnten erklären, warum Patienten mit Long-COVID wahrscheinlich anhaltende kardiovaskuläre, kognitive und entzündliche Nebenwirkungen haben, nachdem die anfängliche Infektion ihren Verlauf genommen hat.

„Wenn wir beginnen zu verstehen und zu verstehen, wie sich jedes Organsystem langfristig an eine Virusinfektion anpasst, und wenn wir die Biologie entdecken können, die dahinter steckt, warum Menschen unterschiedlich auf SARS-CoV-2 reagieren, sind wir besser in der Lage, chronische Infektionen zu bekämpfen.“ , lange COVID-Symptome, die Zellen im Herzen, die Immunzellen oder die Neuronen in unserem Gehirn beeinträchtigen könnten“, sagte Schisler.

Aufgrund früherer Forschungen wissen die Wissenschaftler, dass eine bestimmte microRNA, ein kleines Stück RNA, das im ganzen Körper zirkuliert, bei schweren Atemwegsinfektionen an Zahl zunimmt. Diese spezielle microRNA, die die mitochondriale Genexpression in zahlreichen Zellen und Geweben beeinflussen kann, könnte ein neues therapeutisches Ziel gegen SARS-CoV-2 sein.

Die neuen Erkenntnisse zeigen auch neue Wege zur Behandlung der mitochondrialen Dysfunktion auf, die während einer COVID-Infektion auftritt. Diät, Bewegung, natürliche Verbindungen oder eine Kombination aus diesen dreien können möglicherweise die Mitochondrienfunktion stimulieren, aber ob sie bei Patienten mit Long-COVID wirksam sind, ist noch nicht bekannt. In Zukunft wird das Forschungsteam untersuchen, wie lange die mitochondriale Dysfunktion im Körper anhält, insbesondere bei Langzeit-COVID, und wie die mitochondriale Funktion wiederhergestellt werden kann.