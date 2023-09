Menschen aus Ostdeutschland sind in Führungspositionen bundesweit noch immer unterrepräsentiert, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie zeigt.

Weniger als jede achte Person in solchen Rollen wurde auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) geboren, heißt es im aktuellen Elite-Monitor-Bericht, einem Gemeinschaftsprojekt von Forschern der Universitäten Jena, Leipzig und Görlitz/Zittau.

Dieser Anteil liegt unter dem Anteil der Ostdeutschen an der Gesamtbevölkerung, den Forscher auf etwa jeden Fünften schätzen. Dies stellt zwar eine Verbesserung gegenüber 2018 dar, die Studie sieht jedoch noch keinen langfristigen Trend.

Was hat die Studie herausgefunden?

Die Studie untersuchte eine Stichprobe von über 3.000 Positionen, die in der deutschen Gesellschaft als Elite gelten – unter anderem aus Politik und öffentlicher Verwaltung bis hin zu Wirtschaft und Kultur.

Auch wenn die Zahlen in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich ausfallen, sagen die Forscher, dass die Spitzenpositionen eindeutig von Westdeutschen dominiert werden.

Spitzenpositionen im Militär, in der Justiz und in der Wirtschaft werden mit weniger als 5 % am seltensten an Personen vergeben, die aus Gebieten des ehemaligen sozialistischen Ostens stammen.

Nur in der Politik fanden Forscher eine faire Vertretung und auch nur unter Einbeziehung der Landesämter. Auf Bundesebene sind deutlich weniger Stellen (13 %) mit Ostdeutschen besetzt.

Warum sind Ostdeutsche immer noch unterrepräsentiert?

Die Gründe für die vorherrschenden Ungleichheiten seien in den „langfristigen Auswirkungen des DDR-Systems, des Systemwechsels und des Beitritts“ zur Bundesrepublik zu sehen, sagen Forscher.

Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 erfüllten Führungskräfte im Osten häufig nicht die gesetzlichen Anforderungen für Spitzenpositionen, die größtenteils im Westen festgelegt wurden.

Zur gleichen Zeit brach die Wirtschaft des Ostens zusammen, während westliche Unternehmen im Zuge einer damals als „Wiedervereinigungsboom“ bezeichneten Entwicklung nach Osten expandierten. Die Hoffnungen auf mehr Wohlstand im Osten – Altkanzler Helmut Kohl prahlte bekanntlich mit „blühenden Landschaften“ – erwiesen sich in manchen Fällen als übertrieben und hinterließen bei vielen Menschen Desillusionierung.

Die rechtsextreme AfD in Deutschland steigt in Meinungsumfragen stark an Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Was unternimmt die Bundesregierung dagegen?

Die neue Studie wurde von Carsten Schneider vorgestellt, dem für die ehemalige DDR und vergleichbare Lebensbedingungen zuständigen Minister der Bundesregierung, dessen Aufgabe es ist, die Ungleichheiten zwischen Ost und West anzugehen.

In einer Social-Media-Erklärung am Mittwoch sagte Schneider, dass zur Stärkung der Demokratie mehr ostdeutsche Führungskräfte benötigt würden und dass die Regierung auf dem richtigen Weg sei, ihre Vertretung zu verbessern.

Im Januar kündigte die Regierung einen neuen Plan an, um die Zahl der Ostdeutschen in Bundesbehörden zu erhöhen. Sie schlugen mehrere Schritte vor, scheiterten jedoch an einer verbindlichen Quote.