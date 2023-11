Studie zeigt, dass Eltern von Teenagern mehr über Internetsucht als über Drogenkonsum besorgt sind: „Problematische Muster“

Immer mehr Eltern machen sich Sorgen Internetsucht nach den Ergebnissen einer am 26. Oktober in JAMA Network Open veröffentlichten Umfrage.

Eltern von Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren Betrachten Sie die Internetnutzung als zweischneidiges Schwert. Während es das Gefühl der familiären Verbundenheit fördert, ist es laut der Studie auch besorgniserregend, da es negative Folgen wie Cybermobbing und Sucht haben kann.

„Unsere Ergebnisse erinnern uns daran, dass kein Gespräch über die Auswirkungen von Internet-Technologien auf unsere Jugend vollständig ist, ohne sowohl die positiven als auch die negativen Auswirkungen zu berücksichtigen und anzuerkennen, wie unterschiedlich die Erfahrungen zwischen Familien sein können“, sagt Studienautor Michael Milham, MD, PhD, Vice Präsident und Forschungsdirektor am Child Mind Institute in New York City sagte Fox News Digital.

Die übermäßige Nutzung sozialer Medien hat viele der gleichen Auswirkungen wie Drogenmissbrauch, sagt ein Experte

„Von einem Gesundheitswesen Aus dieser Perspektive unterstreichen sie die Notwendigkeit einer besseren Aufklärung und Unterstützung für Eltern, da viele Bedenken haben und unsicher sind, wie sie eine gesunde Internetnutzung bei ihren jungen Heranwachsenden fördern oder wiederherstellen können.“

Die Forscher führten eine Online-Umfrage unter 1.000 Eltern von US-Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 15 Jahren durch, um ihre Wahrnehmungen und Bedenken hinsichtlich der Internetnutzung ihrer Kinder zu verstehen.

Die Teilnehmer haben die Umfrage zwischen dem 17. Juni und dem 5. Juli 2022 ausgefüllt.

SPITZE DER DEPRESSION BEI JUGENDLICHEN HÄLT MIT DEM AUFNEHMEN DER SOZIALEN MEDIEN EIN, NEUE UMFRAGE DEUTLICH: „ES GEHT NIRGENDWO“

Die Umfrage untersuchte die Wahrnehmung der Eltern hinsichtlich der Risiken und Vorteile der Internetnutzung in vier Hauptbereichen: der körperlichen und körperlichen Gesundheit ihrer Kinder kognitive Entwicklung die Sicherheit ihrer Kinder, das Suchtpotenzial und die familiäre Verbundenheit.

Mögliche psychische Gesundheitsprobleme

Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Technologie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sind nicht neu.

Da die Online-Aktivitäten im Laufe des Jahres zunahmen Covid-19 Pandemie , Laut dem JAMA-Papier besteht auch das Potenzial für negative Folgen der Internetnutzung bei Jugendlichen.

Übermäßige Internetnutzung wurde mit in Verbindung gebracht psychische Probleme Dazu gehören höhere Raten von Alkoholabhängigkeit, Depressionen, Angstzuständen und Schlaflosigkeit.

Wie frühere Studien gezeigt haben, wird zu viel Zeit im Internet auch mit Schwierigkeiten beim Umgang mit Gleichaltrigen, beim Führen von gesunden Gesprächen, beim Wohlfühlen in sozialen Netzwerken und beim Zeigen von Empathie in Verbindung gebracht.

Der Rat des Generalchirurgen zu sozialen Medien und der psychischen Gesundheit junger Menschen erfolgt im Rahmen eines „Echtzeit-Experiments“.

Einige Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass diese Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können, da frühere Forschungsstudien auf kleinen Stichprobengrößen basierten und die Möglichkeit einer Selektionsverzerrung bestand.

Bedenken hinsichtlich sozialer Medien und Videospielen

Etwa ein Drittel der Eltern, die an der Studie teilgenommen haben, berichteten Bedenken hinsichtlich der Sucht sowohl auf das Internet als auch auf Substanzen.

Gleiche Anteile der Eltern äußerten Bedenken hinsichtlich einer dieser Suchtarten bei ihren Kindern – während ein weiteres Drittel überhaupt keine Suchtsorgen hatte.

Insgesamt überwogen die Bedenken hinsichtlich der Internetabhängigkeit die Bedenken hinsichtlich Substanzproblemen.

Dr. Zachary Ginder, psychologischer Berater und Doktor der klinischen Psychologie bei Pine Siskin Consulting, LLC, in Riverside, Kalifornien Er war an der Studie nicht beteiligt, äußerte sich jedoch zu den Ergebnissen.

„Dieses Bewusstsein ist wahrscheinlich eine gute Sache, aber es bedarf weiterer Forschung, bevor man zu dem Schluss kommt, dass diese Bedenken definitiv berechtigt sind oder dass bestimmte Online-Risiken andere überwiegen.“

„Die Feststellung, dass Eltern größere Besorgnis über Internetsucht im Vergleich zu Substanzsucht geäußert haben, unterstreicht die wachsende Besorgnis über die problematische Internetnutzung unter Jugendlichen“, sagte er gegenüber Fox News Digital.

„Dieses Bewusstsein ist wahrscheinlich eine gute Sache, aber es bedarf weiterer Forschung, bevor man zu dem Schluss kommt, dass diese Bedenken definitiv berechtigt sind oder dass bestimmte Online-Risiken andere überwiegen.“

Insbesondere bei der Nutzung sozialer Medien und Videospielen zeigte sich das Suchtpotenzial am deutlichsten.

Die Umfrage verdeutlichte den wachsenden Einfluss der Internetnutzung im Leben von Kindern und die Bedeutung der Überwachung auf potenziell schädliche Nutzung.

„Die Studie hat uns auch daran erinnert, dass problematische Internetnutzungsmuster mit beidem zusammenhängen negative Erziehung (z. B. inkonsistente Disziplin oder schlechte Aufsicht) und das Vorhandensein einer problematischen Internetnutzung bei Eltern – dies können erste Ziele für frühzeitige Interventionsbemühungen sein“, sagte Milham vom Child Mind Institute in einer E-Mail an Fox News Digital.

Grenzen der Studie

Die größte Einschränkung besteht laut Milham darin, dass die Studie nur die Perspektiven der Eltern einbezog – nicht die der Kinder.

„Eltern haben einen unglaublichen Einfluss und können die Führung übernehmen, wenn es darum geht, Richtlinien festzulegen und ihre Kinder über eine gesunde Internetnutzung aufzuklären.“

Mehr könne man erfahren, wenn man direkt mit Jugendlichen über das Thema spreche, sagte der Forscher.

„Ich denke, Bedenken bzgl Online-Mobbing „Der Kontakt mit unangemessenen Inhalten und Sucht kann nicht übersehen werden, da die Mehrheit der Eltern mindestens eines dieser Probleme hatte, wenn nicht sogar mehr“, fügte Milham hinzu.

Obwohl Eltern sowohl Vorteile als auch Bedenken hinsichtlich der Internetnutzung ihrer Jugendlichen zum Ausdruck brachten, „deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Sorge der Eltern möglicherweise in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Internetabhängigkeitsrate junger Menschen steht“, bemerkte Ginder.

„Es ist klar, dass wir mehr in die Generierung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, Schutzmaßnahmen und klinischen Ressourcen investieren müssen, die erforderlich sind, um Eltern bei der Förderung und Aufrechterhaltung einer gesunden Nutzung von Internettechnologien durch ihre jungen Heranwachsenden zu unterstützen.“

Die Studie unterstreiche die Notwendigkeit einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Familien, Gemeinden und der Technologiebranche, fügte Ginder hinzu.

„Die gute Nachricht ist, dass Eltern einen unglaublichen Einfluss haben und die Führung übernehmen können, wenn es darum geht, Richtlinien festzulegen und ihre Kinder über eine gesunde Internetnutzung aufzuklären.“

