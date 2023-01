Studie – Seltene Erden unter norwegischem Meeresboden

Ein Stück des Metalls, das zu den Seltenen Erden gehört. (Picture Alliance / Frank Rumpenhorst / Frank Rumpenhorst)

Allein die Menge an Kupfer schätzt die Behörde auf 38 Millionen Tonnen, fast doppelt so viel, wie derzeit weltweit pro Jahr gefördert wird. Außerdem werden 45 Millionen Tonnen Zink und 1,7 Millionen Tonnen Cerium vermutet, das zu den Seltenen Erden gehört und unter anderem in der Aluminiumverarbeitung verwendet wird.

Allerdings können die Metalle noch nicht abgebaut werden. Norwegische Umweltgruppen haben weitere Studien zu den Auswirkungen des Unterwasserbergbaus gefordert. Das Petroleum Directorate räumte auch ein, dass weitere Forschung erforderlich ist, um abzuschätzen, wie viel des Materials mit akzeptablen Umweltauswirkungen extrahiert werden kann.

Schweden hat vor wenigen Tagen große Funde von Seltenen Erden gemeldet. Seltene Erden und andere Rohstoffe in Europa rücken immer mehr in den Fokus, da die EU unabhängiger von Förderländern wie China werden will.

