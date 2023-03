(dpa) – Etwa 680 000 Kinder en Jugendliche in Deutschland sind einer Studie zufolge süchtig nach Computerspielen en sozialen Medien. Diese Zahl heeft ervoor gezorgd dat de Corona-pandemie mehr als verdoppelt, heißt es in één gemeinsamen Untersuchung der Krankenkasse DAK en de Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In de eerste helft van de jaren 2019 van 3,2 tot 6,7 Prozent.

Bei der Nutzung von Computerspielen kletterted that Quote von damals 2.7 Prozent auf 6.3 Prozent im vergangenen Jahr.

Voor die studie werd een representatieve groep van 10- tot 21-jarige leeftijd rond 1200 familie zu ihrem Umgang mit digitalen Medien befragt. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa führte dafür den Angaben zufolge im Zeitraum von drei Jahren deutschlandweit insgesamt fünf Wellen Befragungen durch.

Die Ergebnisse sind nach Einschätzung von DAK Vorstandschef Andreas Storm alarmerend: “Wenn jetzt nicht schnell behandeld wird, rutschen immer mehr Kinder und Jugendliche in die Mediensucht, und der negatieve trend kan nicht mehr gestopt.”

Voor alle mannen Jugendliche zeigten sich der Untersuchung zufolge anfällig: De Geschlechterverteilung van de Abhängigkeit van sozialen Medien noch relativ ausgeglichen ist, sind von einer sogenannten Gaming-Sucht zu twee Dritteln Jungen betroffen. Von den Kindern und Jugendlichen, den Nutzung von digitalen Spielen als problematisch verguld, sinds 68.4 Prozent mannlich.

Im Vergleich zum Lockdown im Frühjahr 2020 haben sich den Angaben zufolge Nutzungszeiten von Computerspielen zwar wieder reduziert, aber sie lieging nor immer deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. In september 2019 werd een einem Werktag durchschnittlich 78 Minutes bei Computerspielen overgedragen, beide bislang letzten Befragung in juni 2022 waren es 113 Minutes. Ook op sociale media is de Nutzungsdauer rund 35 Prozent höher als im Herbst 2019.