Studie besagt, dass hochverarbeitete Lebensmittel zu Demenz beitragen können

Wir alle essen sie – ultraverarbeitete Lebensmittel wie z Tiefkühlpizza und Fertiggerichte machen unser geschäftiges Leben viel einfacher. Außerdem sind sie einfach verdammt lecker – wer ist nicht anfällig für Hot Dogs, Würstchen, Burger, Pommes Frites, Limonaden, Kekse, Kuchen, Süßigkeiten, Donuts und Eiscreme, um nur einige zu nennen?

Wenn jedoch mehr als 20 % Ihrer täglichen Kalorienaufnahme ultraverarbeitete Lebensmittel sind, erhöhen Sie möglicherweise Ihr Risiko für einen kognitiven Verfall, so eine neue Studie gefunden.

Diese Menge würde etwa 400 Kalorien pro Tag bei einer 2.000-Kalorien-pro-Tag-Diät entsprechen. Zum Vergleich eine kleine Bestellung Pommes und normaler Cheeseburger von McDonald’s enthält insgesamt 530 Kalorien.

Der Teil des Gehirns, der an exekutiven Funktionen beteiligt ist – die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen – ist laut der am Montag in JAMA Neurology veröffentlichten Studie besonders stark betroffen.

Tatsächlich hatten Männer und Frauen, die die am stärksten verarbeiteten Lebensmittel aßen, eine um 28 % schnellere Rate des globalen kognitiven Rückgangs und eine um 25 % schnellere Rate des Rückgangs der exekutiven Funktionen im Vergleich zu Menschen, die die geringste Menge an übermäßig verarbeiteten Lebensmitteln zu sich nahmen, fand die Studie heraus.

„Obwohl dies eine Assoziationsstudie ist, die nicht darauf ausgelegt ist, Ursache und Wirkung zu beweisen, gibt es eine Reihe von Elementen, die die Annahme untermauern, dass eine gewisse Beschleunigung des kognitiven Verfalls ultraverarbeiteten Lebensmitteln zugeschrieben werden kann“, sagte Dr. David Katz, ein Spezialist für Präventiv- und Lifestyle-Medizin und Ernährung, die nicht an der Studie beteiligt war.

„Die Stichprobengröße ist beträchtlich und das Follow-up umfangreich. Obwohl es an Beweisen mangelt, ist dies robust genug, um zu dem Schluss zu kommen, dass hochverarbeitete Lebensmittel wahrscheinlich schlecht für unser Gehirn sind.“

Es gab jedoch eine interessante Wendung. Wenn die Qualität der Gesamternährung hoch war – was bedeutet, dass die Person auch viel unverarbeitetes, ganzes Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und gesunde Proteinquellen aß – verschwand der Zusammenhang zwischen ultraverarbeiteten Lebensmitteln und kognitivem Verfall, sagte Katz.

„Ultraverarbeitete Lebensmittel beeinträchtigen die Ernährungsqualität, und daher ist ihre Konzentration in der Ernährung in den meisten Fällen ein Indikator für eine schlechte Ernährungsqualität“, sagte Katz. „So untypisch es scheint, offenbar haben es einige der Teilnehmer geschafft. Und wenn die Ernährungsqualität hoch war, ließ der beobachtete Zusammenhang zwischen ultraverarbeiteten Lebensmitteln und der Gehirnfunktion nach.“

Die Studie, die am Montag auf der internationalen Konferenz der Alzheimer’s Association 2022 in San Diego vorgestellt wurde, begleitete über 10.000 Brasilianer bis zu 10 Jahre lang. Etwas mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer waren Frauen, Weiße oder Hochschulabsolventen, während das Durchschnittsalter bei 51 Jahren lag.

Zu Beginn und am Ende der Studie wurden kognitive Tests durchgeführt, die sofortigen und verzögerten Wortrückruf, Worterkennung und verbale Geläufigkeit umfassten, und die Teilnehmer wurden nach ihrer Ernährung befragt.

„In Brasilien machen ultraverarbeitete Lebensmittel 25 bis 30 % der gesamten Kalorienaufnahme aus. Wir haben McDonald’s, Burger King und essen viel Schokolade und Weißbrot. Es unterscheidet sich leider nicht sehr von vielen anderen westlichen Ländern“, sagte Co-Autorin Dr. Claudia Suemoto, Assistenzprofessorin in der Abteilung für Geriatrie an der Medizinischen Fakultät der Universität von São Paulo.

„Achtundfünfzig Prozent der von US-Bürgern, 56,8 Prozent der britischen Bürger und 48 Prozent der Kanadier konsumierten Kalorien stammen aus ultraverarbeiteten Lebensmitteln“, sagte Suemoto.

Ultraverarbeitete Lebensmittel sind laut der Studie definiert als „industrielle Formulierungen von Lebensmittelsubstanzen (Öle, Fette, Zucker, Stärke und Proteinisolate), die wenig oder keine Vollwertkost enthalten und typischerweise Aromen, Farbstoffe, Emulgatoren und andere kosmetische Zusatzstoffe enthalten“. .

„Menschen, die mehr als 20 % der täglichen Kalorien aus verarbeiteten Lebensmitteln zu sich nahmen, hatten einen um 28 % schnelleren Rückgang der globalen Kognition und einen um 25 % schnelleren Rückgang der exekutiven Funktionen im Vergleich zu Menschen, die weniger als 20 % zu sich nahmen“, sagte die Co-Autorin der Studie, Natalia Gonçalves, a Forscher in der Abteilung für Pathologie an der Medizinischen Fakultät der Universität von São Paulo.

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf die Kognition ist bereits bekannt, dass hochverarbeitete Lebensmittel das Risiko für Fettleibigkeit, Herz- und Kreislaufprobleme, Diabetes, Krebs und eine kürzere Lebensdauer erhöhen.

„Ultraverarbeitete Lebensmittel sind im Allgemeinen schlecht für jeden Teil von uns“, sagte Katz, Präsident und Gründer der gemeinnützigen True Health Initiative, einer globalen Koalition von Experten, die sich der evidenzbasierten Lifestyle-Medizin verschrieben haben.

Ultraverarbeitete Lebensmittel sind in der Regel reich an Zucker, Salz und Fett, die alle fördern Entzündungen im ganzen Körper, die „vielleicht die größte Bedrohung für gesundes Altern im Körper und im Gehirn darstellen“, sagte Dr. Rudy Tanzi, Professor für Neurologie an der Harvard Medical School und Direktor von die Forschungseinheit für Genetik und Alterung am Massachusetts General Hospital in Boston. Er war nicht an der Studie beteiligt.

„Da sie sich als schnelle Mahlzeit eignen, ersetzen sie unterdessen auch den Verzehr von Lebensmitteln mit einem hohen Anteil an Pflanzenfasern, die für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und des Gleichgewichts der Billionen von Bakterien in Ihrem Darmmikrobiom wichtig sind“, fügte Tanzi hinzu, „was besonders wichtig ist wichtig für die Gesundheit des Gehirns und die Verringerung des Risikos altersbedingter Gehirnerkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit.“

Wie können Sie verhindern, dass Ihnen das passiert? Wenn Sie ultraverarbeitete Lebensmittel in Ihre Ernährung aufnehmen, versuchen Sie, diesen entgegenzuwirken, indem Sie auch hochwertige, vollwertige Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte essen.

„Die hier vorgeschlagene Schlussfolgerung ist, dass hochverarbeitete Lebensmittel tatsächlich eine wichtige ‚Zutat‘ sind, aber die Exposition, die im Mittelpunkt der Bemühungen um die öffentliche Gesundheit stehen sollte, die allgemeine Ernährungsqualität ist“, sagte Katz.

Eine einfache Möglichkeit, die Qualität der Ernährung sicherzustellen, besteht darin, Ihr Essen von Grund auf neu zu kochen und zuzubereiten, sagte Suemoto.

„Die Leute müssen wissen, dass sie mehr kochen und ihr eigenes Essen von Grund auf zubereiten sollten. Ich weiss. Wir sagen, wir haben keine Zeit, aber es dauert wirklich nicht so lange“, sagte Suemoto.

„Und es lohnt sich, denn Sie schützen Ihr Herz und Ihr Gehirn vor Demenz oder Alzheimer“, fügte sie hinzu. „Das ist die Take-Home-Message: Hören Sie auf, Dinge zu kaufen, die superverarbeitet sind.“