Studie behauptet, wie der Mond entstanden ist — RT World News

Eine Supercomputer-Simulation deutet darauf hin, dass es sich ziemlich schnell bildete, nachdem ein größerer Körper die Erde getroffen hatte

Laut einem fortschrittlichen astrophysikalischen Modell, das von NASA-Wissenschaftlern mit Hilfe von Supercomputern entwickelt und letzte Woche in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde, könnte der Mond in Stunden statt in Monaten oder Jahren entstanden sein, wie angenommen wurde.

Verwendung einer höheren Auflösung als zu der Zeit, als die weithin akzeptierte Theorie des Ursprungs des Mondes entwickelt wurde, in der ein marsgroßer Körper namens Theia vor etwa 4,5 Milliarden Jahren auf eine primitive Erde trifft und die resultierenden Trümmer im Mond verschmelzen Über einen Zeitraum von Monaten oder Jahren zeigt das Modell, dass sich der Satellit viel schneller aus Material bildet, das sowohl von der Erde als auch von Theia stammt.

Die Simulation zeigt Theia, einen marsgroßen Planeten, der mit einer Mini-Erde kollidiert. Die äußere Kruste der Planeten wird durch den Aufprall in die Umlaufbahn geschleudert und verschmilzt schnell zu zwei instabilen Satelliten, von denen sich der kleinere auf dem Mond stabilisiert, während der größere von der Erde resorbiert wird.

Die neue Theorie hilft zu erklären, warum der Mond eine ähnliche mineralische Zusammensetzung wie die Erde hat, insbesondere in Bezug auf seine Kruste – ein Attribut, das schwer zu erklären ist, wenn angenommen wird, dass er fast vollständig aus Trümmern von Theia besteht, wie die vorherrschende Theorie besagt.

Andere bestehende Theorien, die vorgeben, die Ähnlichkeit in der chemischen Zusammensetzung zwischen der Erde und ihrem Satelliten zu erklären, wie die Synestia-Theorie, die darauf hindeutet, dass sich der Mond in einem Wirbel aus verdampftem Gestein aus der Kollision von Theia mit der Erde gebildet hat, erklären seine Umlaufbahn nicht zufriedenstellend.

Die NASA hofft, ähnlich fortschrittliche hochauflösende Modelle in Verbindung mit neuen Proben verwenden zu können, die von ihren geplanten Artemis-Missionen zurückgebracht wurden, um diese und andere Theorien über die Entwicklung des Mondes zu testen. Die Astronauten von Artemis, der vielbeschworenen Rückkehr der US-Raumfahrtbehörde zu bemannten Weltraummissionen, werden beauftragt, Proben aus tieferen Tiefen der Mondoberfläche sowie aus selten erforschten Teilen des Satelliten zu entnehmen, obwohl der Start der Operation weiterhin geplagt bleibt Verspätungen und technische Störungen.