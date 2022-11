Studenten aus Idaho: Eine Zeitleiste ihrer Morde

CNN

—



Die Ermordung von vier Studenten der University of Idaho am Sonntag in ihrem Haus außerhalb des Campus hat die Ermittlungsbefugnisse der örtlichen Moskauer Polizei, der Staatspolizei und des FBI eingebracht.

Tage nach den Todesfällen gibt es weder einen Verdächtigen noch eine Mordwaffe, und die Polizei hält sich mit dem, was sie weiß, bedeckt.

Dennoch haben sie einige Informationen über die Morde bereitgestellt, und eine vorläufige Zeitleiste enthüllt einige ihrer letzten Stunden sowie die Ermittlungsreaktion.

Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin und Xana Kernodle waren Studenten der University of Idaho, die in einer nahe gelegenen Residenz außerhalb des Campus in Moskau lebten, einer Universitätsstadt mit etwa 25.000 Einwohnern.

Sie hatten zwei weitere Mitbewohner in der Residenz, einer dreistöckigen Wohnung mit sechs Schlafzimmern.

Goncalves hat irgendwann eine Reihe von Fotos auf ihrem Instagram gepostet mit der Überschrift „Ein glückliches Mädchen, das jeden Tag von diesen Leuten umgeben ist.“ Eines der Fotos zeigt Mogen, wie er auf Goncalves Schultern sitzt, während Chapin und Kernodle neben ihnen stehen.

An diesem Abend gingen Chapin und Kernodle zu einer Party auf dem Campus, und Mogen und Goncalves gingen in eine Bar in der Innenstadt, sagte die Polizei.

Mogen und Goncalves bestellten gegen 1:41 Uhr bei einem nächtlichen Imbisswagen, der Twitch-Live-Stream des Imbisswagens zeigt.

Sie bestellten Carbonara im Wert von 10 Dollar bei den Grub Truckers und warteten ungefähr 10 Minuten auf ihr Essen. Während sie warteten, konnten sie gesehen werden, wie sie miteinander und mit anderen Leuten, die neben dem Lastwagen standen, plauderten.

Joseph Woodall, 26, der den Lastwagen verwaltet, sagte, die beiden Studenten schienen in keiner Weise in Not oder Gefahr zu sein.

Das Video zeigt zwei Opfer der University of Idaho in der Nacht des Mordes in einem Imbisswagen

Mogen, Goncalves, Chapin und Kernodle kehrten irgendwann in den frühen Morgenstunden ins Haus zurück.

Am Sonntag gegen Mittag ging ein Anruf bei 911 wegen einer bewusstlosen Person in einer Wohnung außerhalb des Campus ein. Wer die Notrufnummer 911 angerufen hat, sagte die Polizei nicht.

Eintreffende Beamte fanden die Tür zum Wohnheim offen und entdeckten die Leichen von vier tödlich erstochenen Studenten.

„Es war eine ziemlich traumatische Szene, vier tote College-Studenten in einem Wohnheim zu finden“, sagte Cathy Mabbutt, Gerichtsmedizinerin von Latah County, später gegenüber der CNN-Tochter KXLY.

Laut Polizei gab es keine Anzeichen von Einbruch oder Beschädigung.

Die Moskauer Polizei gab eine Erklärung heraus, wonach vier Menschen tot in einem Haus außerhalb des Campus aufgefunden wurden. Der Präsident der Universität von Idaho, Scott Green, gab bekannt, dass es sich bei den vier Opfern um Studenten handelte, und sagte am Montag den Unterricht ab.

Die Moskauer Polizei gab eine Erklärung ab, in der die vier Mordopfer als Chapin, Goncalves, Kernodle und Mogen identifiziert wurden.

Die Polizei sagte, die Details seien begrenzt und niemand sei in Gewahrsam. Sie fügten hinzu, dass die Moskauer Polizei „auf der Grundlage der während der Voruntersuchung gesammelten Informationen nicht glaubt, dass ein anhaltendes Risiko für die Gemeinschaft besteht“.

Der Moskauer Bürgermeister Art Bettge veröffentlichte eine Erklärung, in der er die Todesfälle als „sinnlose Gewalttaten“ bezeichnete. Bettge sagte, dass nur begrenzte Informationen weitergegeben werden könnten, ohne „die Integrität der Untersuchung zu gefährden“.

Green gab eine Erklärung ab, in der er den Familien der Opfer und der Gemeinde sein Beileid aussprach.

„Die Moskauer Polizei glaubt nicht, dass aufgrund der während der Voruntersuchung gesammelten Informationen ein anhaltendes Risiko für die Gemeinschaft besteht. Wir bitten unsere Mitarbeiter jedoch, einfühlsam und flexibel zu sein und mit unseren Schülern zusammenzuarbeiten, die nach Hause zurückkehren möchten, um Zeit mit ihren Familien zu verbringen. “ er sagte.

Die Moskauer Polizei gab eine Erklärung heraus, in der es heißt, dass bei den Morden eine „scharfe Waffe wie ein Messer“ verwendet wurde. Die Polizei sagte, dass keine Verdächtigen in Gewahrsam seien und sie die Mordwaffe nicht gefunden hätten.

„Aufgrund der Informationen aus der vorläufigen Untersuchung glauben die Ermittler außerdem, dass dies ein isolierter, gezielter Angriff war und dass keine unmittelbare Bedrohung für die Gemeinschaft insgesamt besteht“, sagte die Polizei.

Später am Tag veröffentlichte die Polizei eine weitere Erklärung, die versuchte, die Angst vor einem Mörder auf freiem Fuß zu zerstreuen.

„Wir hören Sie, und wir verstehen Ihre Befürchtungen“, sagte die Polizei. „Wir haben zu Beginn der Untersuchung festgestellt, dass wir nicht glauben, dass eine anhaltende Bedrohung für die Mitglieder der Gemeinschaft besteht. Beweise deuten darauf hin, dass dies ein gezielter Angriff war.“

Polizeichef James Fry hielt eine Pressekonferenz ab – die erste der Abteilung in diesem Fall – und wiederholte, dass es keinen Verdächtigen gebe. Er zog auch die Zusicherung zurück, dass niemand in Gefahr sei.

„Wir können nicht sagen, dass es keine Bedrohung für die Gemeinde gibt“, sagte Fry. „Und wie wir bereits gesagt haben, bleiben Sie bitte wachsam, melden Sie verdächtige Aktivitäten und achten Sie jederzeit auf Ihre Umgebung.“

Die beiden anderen Mitbewohner waren zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause und wurden nicht verletzt, sagte Fry.

„Zu dieser Zeit waren andere Leute zu Hause, aber wir konzentrieren uns nicht nur auf sie, wir konzentrieren uns auf alle, die in dieser Wohnung ein- und ausgehen“, sagte er.