Studenten aus Idaho: Das Food-Truck-Video von getöteten Studenten bietet eine Zeitleiste ihrer letzten Stunden

Zwei der vier Studenten der University of Idaho, die am Sonntag getötet wurden, wurden zuletzt gegen 1:41 Uhr lebend gesehen, als sie bei einem nächtlichen Imbisswagen in Moskau, Idaho, bestellten, wie der Live-Twitch-Stream des Imbisswagens zeigt.

In dem Video bestellen Madison Mogen und Kaylee Goncalves Carbonara im Wert von 10 Dollar bei Grub Truckers und warten etwa 10 Minuten auf ihr Essen. Während sie warteten, sind sie zu sehen, wie sie miteinander und mit anderen Leuten, die neben dem Lastwagen stehen, plaudern.

Joseph Woodall, 26, der den Imbisswagen leitet, sagte gegenüber CNN, die beiden Studenten schienen weder in Not noch in irgendeiner Weise in Gefahr zu sein.

Das Food-Truck-Video bietet eine hilfreiche Zeitleiste ihrer letzten Stunden, sagte der Chef der Moskauer Polizeibehörde, James Fry, am Mittwoch in einem vierfachen Mordfall, der weit offen bleibt, ohne Verdächtigen und ohne Mordwaffe. Die vier Studenten aus Idaho – Mogen, Goncalves, Ethan Chapin und Xana Kernodle – wurden alle erstochen in ihrem gemeinsamen Gelände außerhalb des Campus aufgefunden am Sonntagnachmittag in einem blutigen Tatort zu Hause, teilten die Behörden mit.

Die Autopsien der vier wurden abgeschlossen und die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind, sagte ein Mitarbeiter des Medical Examiner’s Office von Spokane County gegenüber CNN.

Die Morde und der Mangel an Informationen der Behörden haben die Einwohner von Moskau verärgert, einer Stadt mit 25.000 Einwohnern, die nach Angaben der staatlichen Polizei seit 2015 keinen Mord mehr verzeichnet hat. Die örtliche Polizei arbeitet mit dem FBI und der Staatspolizei zusammen, um einen Verdächtigen zu jagen.

Trotz des Fehlens einer Festnahme oder eines Verdächtigen, der Moskauer Polizei beschrieb die Morde zunächst als „gezielten Angriff“ und sagte, es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Fry hat am Mittwoch in seiner ersten Pressekonferenz zu dem Fall einige zurückverfolgt.

„Wir können nicht sagen, dass es keine Bedrohung für die Gemeinde gibt“, sagte Fry. „Und wie wir bereits gesagt haben, bleiben Sie bitte wachsam, melden Sie verdächtige Aktivitäten und achten Sie jederzeit auf Ihre Umgebung.“

Der Staatsanwalt von Latah County, Bill Thompson, sagte der „Today Show“ von NBC am Donnerstag, dass die Ermittler immer noch daran arbeiten, einen Verdächtigen in den Morden zu ermitteln.

„Wir haben niemanden in Gewahrsam, und die Polizei konnte nicht feststellen, wer für diese Morde verantwortlich ist“, sagte er.

Jim Chapin, der Vater von Ethan Chapin, gab am Mittwoch eine Erklärung ab, in der er die Polizei aufforderte, weitere Informationen über die Morde zu veröffentlichen.

„Es mangelt an Informationen der Universität von Idaho und der örtlichen Polizei, was nur falsche Gerüchte und Anspielungen in der Presse und in den sozialen Medien schürt“, sagte er. „Das Schweigen verschlimmert die Qual unserer Familie nach dem Mord an unserem Sohn noch mehr. Für Ethan und seine drei lieben Freunde, die in Moskau, Idaho, und alle unsere Familien getötet wurden, fordere ich die Beamten auf, die Wahrheit zu sagen, ihr Wissen zu teilen, den Angreifer zu finden und die größere Gemeinschaft zu schützen.“

Universitätspräsident Scott Green sagte, sie hätten mit der Polizei zusammengearbeitet, um Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen.

„Wir haben geholfen, wenn wir darum gebeten haben, und ständig auf so viele Informationen wie möglich gedrängt, da wir wussten, dass wir uns nicht in die wichtige Arbeit einer guten Untersuchung einmischen können“, sagte er in einer Erklärung am Mittwoch.

Die Polizei hat begonnen, einen Zeitplan für die Ereignisse in den Stunden vor den Morden zu erstellen, obwohl vieles noch unbekannt ist.

Chapin und Kernodle waren am Samstagabend auf einer Party auf dem Campus, während Mogen und Goncalves in einer Bar in der Innenstadt waren, bevor sie alle am frühen Sonntag nach 1:45 Uhr nach Hause zurückkehrten, sagte Fry.

Alle vier Opfer wurden irgendwann in den frühen Morgenstunden des Sonntags tödlich erstochen, sagte Fry, aber es gab bis Mittag keinen Notruf. Wer den Notruf angerufen hat, verriet der Chef nicht.

Zwei weitere Mitbewohner waren zum Zeitpunkt des Todes zu Hause, von denen keiner verletzt oder als Geisel gehalten wurde, sagte Green. Die beiden Mitbewohner haben mit den Strafverfolgungsbehörden uneingeschränkt kooperiert, sagte der Sprecher der Staatspolizei von Idaho, Aaron Snell, am Mittwoch gegenüber CNN.

„Zu dieser Zeit waren andere Leute zu Hause, aber wir konzentrieren uns nicht nur auf sie, wir konzentrieren uns auf alle, die in dieser Wohnung ein- und ausgehen“, sagte Fry.

Nachdem der Notruf wegen einer bewusstlosen Person einging, fanden die Beamten die Tür zum Haus offen und einen grausamen Tatort.

Es gebe keine Beweise für eine erzwungene Einreise, sagte Fry. „Wir sind nicht hundertprozentig sicher, ob die Tür unverschlossen war, es gab keine Schäden und die Tür war noch offen, als wir dort ankamen“, sagte Fry.

Es sei „ziemlich viel Blut in der Wohnung“ gewesen, sagte Cathy Mabbutt, Gerichtsmedizinerin von Latah County, am Dienstag gegenüber der CNN-Tochter KXLY.

„Es war eine ziemlich traumatische Szene, vier tote College-Studenten in einem Wohnheim zu finden“, sagte sie.

Nur wenige Stunden vor ihrem Tod hatte Goncalves ein Foto der Gruppe mit der Überschrift „ein glückliches Mädchen, das jeden Tag von diesen Leuten umgeben ist“ gepostet und ein Herz-Emoji hinzugefügt.

Der 21-Jährige aus Rathdrum, Idaho, war Senior mit Hauptfach Allgemeine Studien und Mitglied der Alpha-Phi-Schwesternschaft.

Ihre ältere Schwester, Alivea Goncalves, schickte im Namen ihrer Familie und der von Mogen eine Erklärung an den Staatsmann von Idaho.

„Sie waren schlau, sie waren wachsam, sie waren vorsichtig und das alles ist trotzdem passiert“, sagte sie. „Niemand ist in Gewahrsam und das bedeutet, dass niemand sicher ist. Ja, wir sind alle untröstlich. Ja, wir greifen alle. Aber stärker als alle diese Gefühle ist Wut. Wir sind wütend. Du solltest wütend sein.“

Mogen, 21, stammte aus Coeur d’Alene, Idaho, und war Senior mit Schwerpunkt Marketing. Sie war Mitglied der Schwesternschaft Pi Beta Phi.

Chapin, 20, war einer von drei Drillingen, die alle an der University of Idaho eingeschrieben sind, sagte seine Familie in einer Erklärung. Er war ein Neuling aus Conway, Washington, mit den Schwerpunkten Erholung, Sport und Tourismusmanagement. Er war Mitglied der Sigma-Chi-Bruderschaft.

„Ethan erleuchtete jeden Raum, den er betrat, und war ein freundlicher, treuer, liebevoller Sohn, Bruder, Cousin und Freund“, sagte seine Mutter Stacy Chapin. „Worte können den Kummer und die Verwüstung, die unsere Familie erfährt, nicht ausdrücken. Es bricht mir das Herz zu wissen, dass wir Ethan nie wieder umarmen oder mit ihm lachen können, aber es ist auch qualvoll, an die schreckliche Art und Weise zu denken, wie er von uns genommen wurde.“

Kernodle, 20, stammte aus Avondale, Arizona. Sie studierte Marketing und war Mitglied der Studentenverbindung Pi Beta Phi.

Sie sei „positiv, lustig und von allen geliebt worden, die sie getroffen haben“, sagte ihre ältere Schwester Jazzmin Kernodle.

„Sie war so unbeschwert und hat immer ein Zimmer hochgehoben“, sagte Jazzmin Kernodle. „Sie hat mich zu einer so stolzen großen Schwester gemacht und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit ihr verbringen können. Sie hatte noch so viel Leben zu leben. Meine Familie und ich sind sprachlos, verwirrt und warten gespannt auf Neuigkeiten zu den Ermittlungen.“

Sie sprach auch den anderen Opfern und ihren Familien ihr Beileid aus. „Meine Schwester hatte so viel Glück, sie in ihrem Leben zu haben.“