Een middelbare scholier uit Florida is gearresteerd nadat op een video te zien was hoe hij een schoolmedewerker aanviel nadat ze zijn Nintendo Switch-apparaat had weggenomen, aldus het Sheriff’s Office van Flagler County.

De student van Matanzas High School is beschuldigd van misdrijf verergerde batterij met lichamelijk letsel, zei het kantoor van de sheriff in een persbericht.

De 17-jarige werd na het incident van 21 februari in Palm Coast in hechtenis genomen en naar de sheriff Perry Hall gedetineerde detentiefaciliteit gebracht. Volgens het persbericht werd hij vervolgens overgedragen aan het ministerie van Jeugdrecht.

Volgens een arrestatierapport verklaarde de tiener dat hij van streek was omdat de werknemer zijn Nintendo Switch-apparaat had weggenomen en dat hij haar elke keer dat ze zijn spel wegnam “in elkaar zou slaan”.

Bewakingsvideo toont de student, die volgens het kantoor van de sheriff ongeveer 1,80 meter lang en ongeveer 270 lbs is, naar de werknemer toe rent en haar tegen de grond slaat.

De medewerker lijkt roerloos terwijl de student haar verschillende keren slaat en schopt voordat toeschouwers hem bij haar wegtrekken.

De medewerker is voor behandeling naar een ziekenhuis in de regio gebracht.

“De acties van deze student zijn absoluut afschuwelijk en volkomen ongepast”, zei sheriff Rick Staly in de vrijlating. “We hopen dat het slachtoffer zowel mentaal als fysiek kan herstellen van dit incident. Gelukkig schoten studenten en personeelsleden het slachtoffer te hulp voordat de hulpdiensten van de school konden arriveren. Onze scholen moeten een veilige plek zijn – voor zowel medewerkers als studenten.”

Het arrestatierapport zei dat de tiener “gewelddadig werd” terwijl hij na het incident met hen sprak en naar een andere locatie moest worden gebracht.

“Het creëren van een veilige leer- en werkomgeving op onze campussen is cruciaal. Geweld is nooit een gepaste reactie’, zei hoofdinspecteur Cathy Mittelstadt van Flagler Coundy Schools in het persbericht van het kantoor van de sheriff:

Flagler County Schools zei zaterdag dat het uit respect voor de privacy van hun werknemer op dit moment geen commentaar zou geven op haar medische toestand.

CNN heeft een telefonisch bericht achtergelaten bij de familie van de student, maar heeft nog niets gehoord.