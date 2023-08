Berlin. Auch in Mexiko hatte ihr Verschwinden für Besorgnis gesorgt: Die Leiche der 24-jährigen mexikanischen Studentin wurde nun in Berlin gefunden. Ein Passant habe am Samstag eine im Teltowkanal im Stadtteil Adlershof schwimmende Leiche bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Abend mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann kein Verschulden Dritter angenommen werden. Die Frau war seit dem 22. Juli vermisst.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der mexikanische Außenminister äußert sich zum Tod

„Wir begleiten ihre Familie in diesem schwierigen und schmerzhaften Moment mit Respekt und Solidarität. Wir stehen an ihrer Seite“, schrieb die mexikanische Außenministerin Alicia Bárcena auf Twitter. „Wir werden weiterhin untersuchen, was passiert ist. Unser tiefstes Beileid.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Polizei ermittelt noch zu den Hintergründen. Freunde der 24-Jährigen hatten zuletzt mit Flugblättern und Plakaten nach ihr gesucht. Auch die internationale Polizeibehörde Interpol veröffentlichte eine Vermisstenanzeige. Erst am Samstagnachmittag bekundeten viele Menschen in Berlin ihre Solidarität mit der Familie des Studenten und zündeten Kerzen in der mexikanischen Botschaft an.

Familie dankt für die Solidarität

Die Familie der jungen Frau dankte ihr in einer Erklärung für ihre Unterstützung und Solidarität. „Wir bitten Sie, das Andenken unserer Tochter, unseren Schmerz und unsere Privatsphäre zu respektieren“, heißt es in dem Brief.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach diese Woche über Fortschritte bei den Ermittlungen. Nach eigenen Angaben lagen der Berliner Polizei zuletzt knapp 120 Hinweise zum Verschwinden der jungen Frau vor.

RND/dpa