Een transgender student-atleet die het anti-transsportverbod in West Virginia aanvecht, dringt er bij het Hooggerechtshof op aan zich niet in het geschil te mengen nadat de staat het hooggerechtshof had gevraagd om de controversiële wet te laten handhaven.

Eerder deze maand diende de procureur-generaal van West Virginia, Patrick Morrisey, een Republikein, een spoedverzoek in bij de rechtbank met het verzoek een beslissing van een lagere rechtbank ongedaan te maken, zodat deze het verbod kon handhaven. De wet, ondertekend in 2021, verbiedt transgendervrouwen en -meisjes om deel te nemen aan openbare schoolsporten.

Advocaten van de uitdager van de wet, de 12-jarige Becky Pepper-Jackson, betoogden in gerechtelijke documenten die maandag waren ingediend dat de bewering van de staat dat het wordt benadeeld door het voorlopige bevel van het hof van beroep tegen de wet ongegrond is.

“Kortom, de aanvraag komt niet in de buurt van het soort dringende en dwingende omstandigheden die nodig zijn voor buitengewone hulp van deze rechtbank”, schreven ze. “Er is geen basis voor deze rechtbank om BPJ te bevelen het speelveld te verlaten waar ze tot nu toe gedurende haar hele middelbare schoolcarrière is geweest en waar haar aanwezigheid niemand schaadt.”

Pepper-Jackson heeft kunnen deelnemen aan de crosscountry- en atletiekteams van haar middelbare school als gevolg van het bevel van de lagere rechtbank.

“Niet alleen zou het blijven van het bevel van het Vierde Circuit ervoor zorgen dat BPJ haar ’tweede familie’ verliest, maar het zou er ook voor zorgen dat ze alle andere voordelen en levenslessen verliest die deelname aan schoolsport ontegensprekelijk met zich meebrengt”, schreven ze.

“Deze as-applied-uitdaging gaat over een kind dat gewoon met haar vrienden in haar middelbare schoolteam wil spelen zonder iemand kwaad te doen, zoals ze al meer dan anderhalf jaar doet. Zoals de rechtbank heeft erkend, is het in het algemeen belang dat ‘alle kinderen die willen deelnemen aan atletiek een echte kans krijgen om dat te doen’, aldus de aanvraag.

Morrisey, een Republikein, verdedigde de wet later maandag in een verklaring aan CNN en zei: “Onze zaak is simpel: het gaat om het beschermen van kansen voor vrouwen en meisjes in de sport.”

Het verbod “was bedoeld om de integriteit van meisjes- en vrouwensport in zowel middelbare als postsecundaire openbare scholen te behouden”, zei de procureur-generaal, voorbijgaand aan het feit dat de wet bepaalde meisjes en vrouwen uitsluit.

Het noodverzoek van West Virginia geeft het Hooggerechtshof de kans om mee te wegen over een hot-button-kwestie die de afgelopen jaren centraal heeft gestaan, nu door de Republikeinen geleide staten maatregelen hebben genomen om het leven van transjongeren aan banden te leggen, met bijzondere aandacht voor school sport.

Een aantal door de GOP gecontroleerde staten hebben de afgelopen jaren soortgelijke sportverboden uitgevaardigd, waarvan er alleen al in 2022 minstens acht in hun boeken hebben opgenomen. Bij het doorvoeren van dergelijke maatregelen hebben conservatieven betoogd dat transgendervrouwen en -meisjes fysieke voordelen hebben ten opzichte van cisgendervrouwen en -meisjes in de sport, hoewel een rapport uit 2017 “geen direct of consistent onderzoek” vond naar een dergelijk voordeel.