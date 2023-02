Motherwell heeft Stuart Kettlewell aangesteld als hun nieuwe manager nadat hij de ploeg naar opeenvolgende overwinningen in de Schotse Premiership leidde.

De voormalige baas van Ross County kreeg daarna de voorlopige leiding Steven Hammell werd ontslagen in de nasleep van hun nederlaag in de Schotse beker tegen Raith Rovers, maar neemt het nu definitief over op basis van een deal tot mei 2024.

onder Kettlewell, de Fir Park-club versloeg St Mirren met 2-1hun eerste competitiezege sinds oktober, maakte daarna indruk in een 2-0 overwinning op Hearts.​​​​​​

Kettlewell, die zijn assistent te zijner tijd zal benoemen, zei: “Ik ben enorm trots. Het is een wervelwind geweest van acht of negen dagen.

“Ik had een brandend verlangen om de baan aan te nemen om te zien of ik deze club vooruit kan helpen en een katalysator kan zijn voor wat hopelijk een goed hoofdstuk voor de voetbalclub zal worden.

“Ik denk oprecht dat ik naar Motherwell ben gekomen als een betere manager dan voorheen en ik hoop dat dit iets is dat de Motherwell-supporters aanspreekt.

“Er zijn hier een aantal echt goede spelers. Ik zou de baan niet hebben aangenomen als ik had gevoeld dat er een echt probleem was met de spelende selectie.

“Dit is een gemeenschapsclub. Het is belangrijk dat we ons daarbij aansluiten. Ik denk dat deze club uniek is. Het wordt nu mijn taak om het vooruit te helpen.”

‘De beste persoon om Motherwell vooruit te helpen’

Mensen als Ian Holloway en Grant McCann werden ook geïnterviewd voor de rol





Ex-Blackpool-baas Ian Holloway, voormalig Peterborough United-manager Grant McCann en ex-Hibs en Dundee United-hoofdcoach Jack Ross kwamen ook in aanmerking voor de rol door het bestuur van Motherwell.

Voorzitter Jim McMahon zei echter: “Stuart maakte indruk op het bestuur, niet alleen met hoe hij het team op gang heeft gebracht in de laatste twee wedstrijden tegen St Mirren en Hearts, maar ook met zijn visie voor de club.

“We hebben de tijd genomen om een ​​aantal indrukwekkende kandidaten te spreken, die elk hun eigen sterke punten hadden, maar Stuart was in onze ogen de beste persoon om Motherwell vooruit te helpen.

“Hij heeft het op dit niveau gedaan, hij heeft al een landstitel en een nationale beker gewonnen en we konden bij hem een ​​echt verlangen en vastberadenheid voelen om deze rol op zich te nemen en ons op alle gebieden van de voetbalafdeling te verbeteren.”

Motherwell’s volgende vijf wedstrijden

25 februari: Kilmarnock (a), aanvang 15.00 uur

(a), aanvang 15.00 uur 4 maart: Ross provincie (a), aanvang 15.00 uur

(a), aanvang 15.00 uur 18 maart: Rangers (h), aftrap 12.30 uur – Live op Sky Sports

(h), aftrap 12.30 uur – Live op Sky Sports 1 april: Hiberniaans (a), aanvang 15.00 uur

(a), aanvang 15.00 uur 8 april: Livingston (h), aanvang 15.00 uur

Walker: Kettlewell kan Motherwell in de Schotse Premiership houden

Andy Walker van Sky Sports gelooft dat Stuart Kettlewell de juiste manager is om Steven Hammell op te volgen bij Motherwell



Andy Walker van Sky Sports gelooft dat Motherwell de juiste afspraak heeft gemaakt in Kettlewell:

“Ik denk dat Stuart een goede coach is, ik denk dat hij een goede communicator is. Hij heeft het team op interim-basis naar een aantal cruciale overwinningen geleid en ik denk dat hij het Schotse voetbal kent.

“Om Hearts te verslaan, zijn ze verreweg het op twee na beste team in Schotland, dat is een opmerkelijke overwinning en ik denk dat ze hebben laten zien dat er nog veel leven is in Motherwell.

“Stuart zal beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is, maar ik denk dat hij in staat is om hen in veiligheid te brengen. De man is er om hen in veiligheid te brengen.

“Steven (Hammell) zal een paar gedachten in zijn hoofd hebben.

“Ik weet zeker dat hij blij is dat het team aan het winnen is, ik denk dat hij zelf weet dat de gevolgen van degradatie banenverlies bij de club zouden betekenen.

“Hij zal wel wat gedachten in zijn hoofd hebben over hoe hij de spelers niet zover kon krijgen dat ze die punten pakten om ze uit de problemen te halen.”

Boyd: Nog steeds een plek voor Hammell in Motherwell

Afbeelding:

Steven Hammell was de directeur van de academie van Motherwell voordat hij manager werd





Sky Sports-expert Kris Boyd gelooft dat Motherwell na zijn ontslag een rol voor Hammell moet vinden:

“Stevie Hammell was eerder hoofd van de jeugd en ik denk dat ik een rol zou vinden om hem daar terug te krijgen, want voor Motherwell is er niemand beter om door te komen en te doen wat hij voor die voetbalclub heeft gedaan.

“Ik denk dat wanneer je in een positie zit waarin een manager weggaat, zoals Graham Alexander de laatste keer, je het gevoel hebt dat je het aan iemand moet geven.

“Misschien was Stevie er niet klaar voor, misschien voelde hij gewoon vanwege wat hij voor Motherwell had gedaan, dat het de volgende stap was om die rol op zich te nemen.

“Soms kunnen dingen je worden opgedrongen en uiteindelijk is het niet gelukt.

“Ik zou een manier vinden om iemand terug te krijgen die het aantal games heeft gespeeld en de afgelopen jaren zoveel heeft bijgedragen aan Motherwell.

“Die ervaring wil je niet kwijtraken. Als manager werkte het niet, maar er is nog steeds een plek voor Stevie Hammell bij Motherwell Football Club.”

