Diese stylische Bob-Frisur schmeichelt nahezu jedem Haartyp und ist zudem unglaublich pflegeleicht. Kein Wunder, dass Promis derzeit auf Struktur in ihren Haaren stehen: Der Struktur-Bob ist die angesagteste Trendfrisur für Herbst und Winter 2023. Hailey Bieber (26) liebt diese Frisur, ebenso wie die Schauspielerinnen Lucy Boynton (29) und Laura Harrier (33). ). Das macht die strukturierte Bob-Frisur so besonders.

Was macht einen strukturierten Bob aus?

Ein strukturierter Bob ist eine Frisur mit Struktur. In der Regel handelt es sich dabei um einen kinnlangen Schnitt mit unterschiedlichen, aber dezenten Abstufungen. Trotz der Schichten im Haar sieht das Haar fast so aus, als wäre es auf eine Länge geschnitten. Beim Schneiden gibst du dem Haar gerade so viel Struktur, dass eine natürliche Bewegung entsteht.

Für welche Haarstruktur ist dieser Haarschnitt geeignet? Wenn Sie feines Haar haben, hilft ein weicher Stufenschnitt dabei, den Haarlängen mehr Fülle und Volumen zu verleihen. Wenn Sie dickeres Haar haben, verleihen etwas ausgeprägtere Schichten Ihrem Haar mehr Bewegung und Sprungkraft.

Auch für lockiges Haar eignet sich ein Struktur-Bob perfekt, da sorgfältig platzierte Schichten dem Haar eine Form verleihen und gleichzeitig die individuelle Form der Locken zum Vorschein bringen können. Auch für alle, die gerne einen Pony tragen, ist ein Bob mit Struktur eine gute Wahl: Der Struktur-Bob passt perfekt zu den kurzen Stirnfransen.

Der strukturierte Bob passt sich der Haarstruktur an

Was den Struktur-Bob außerdem besonders macht: Der Haarschnitt ist unglaublich pflegeleicht, da er sich der jeweiligen Haarstruktur anpasst. Dadurch wird das Styling am Morgen auf ein Minimum reduziert. Die eingearbeiteten Abstufungen sorgen ganz von allein für einen lässigen und natürlichen Look.