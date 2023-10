Nicht alle Produkte, auch das Produkt Strom, werden berücksichtigt. Denken Sie an ein großartiges Erlebnis in einem großen Park. Das ist zwar gut für die Umwelt, das große Netzwerk steht aber nicht zur Verfügung. Der Parkplatz befindet sich in einem sehr kleinen Gebiet und in der Nähe von Elektrizität, die Kapazität des Netzes ist gering. Im Jahr 2018 werden Groningen und Drenthe die Zone am letzten „Netcongestie“, einer Datei im Stromnetz, parken.