Stromversorgung in der Ukraine: Alle Wärme- und Wasserkraftwerke beschädigt

Stand: 10.12.2022 09:40 Uhr

Die Ukraine bereitet sich mit massiven Stromversorgungsproblemen auf einen strengen Winter vor. Nach Angaben von Ministerpräsident Schmyhal wurden alle Wärme- und Wasserkraftwerke durch russische Angriffe beschädigt. Stromimporte reichen nicht aus.

Wegen der russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz müssen die Menschen den ganzen Winter über mit Stromausfällen rechnen. Obwohl die Situation derzeit unter Kontrolle sei, gebe es aufgrund der Schäden noch immer Mängel in der Stromversorgung, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal. „Alle Wärme- und Wasserkraftwerke des Landes wurden beschädigt.“ Zudem wurden etwa 40 Prozent der Hochspannungsnetzanlagen in unterschiedlichem Ausmaß zerstört.

„Deshalb sind die Einschränkungen bei der Stromversorgung in den meisten Regionen nach wie vor erheblich“, resümiert er. „Seien wir ehrlich, in diesem Winter werden wir ständig unter den Bedingungen eines begrenzten Stromverbrauchs leben“, sagte er laut der staatlichen Agentur Unian.

Der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal warnt vor Stromausfällen im Winter tagesschau24 09:00 Uhr, 10.12.2022

Kritische Infrastruktur hat Vorrang

Es müssten Prioritäten gesetzt werden. Priorität haben kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und die Wasser- und Wärmeversorgung, gefolgt vom militärisch-industriellen Komplex.

Erst an dritter Stelle stehen kritische Versorgungsobjekte wie Bäckereien oder Molkereien. Erst an vierter Stelle steht die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Strom.

Zuvor hatte Wolodymyr Kudryzkyj, Chef des staatlichen Stromnetzbetreibers Ukrenerho, auf die Probleme hingewiesen. Das Stromdefizit könne mit Maßnahmen wie Stromimporten teilweise ausgeglichen werden, „aber nicht vollständig“.

Besonders betroffen sind Cherson, Donetsk und Charkiw

Besonders betroffen sind die Regionen Cherson, Donetsk und Charkiw. Nach Angaben des staatlichen Energieversorgers Ukrenergo ist vor allem die Energieinfrastruktur rund um Cherson in der Südukraine „praktisch zerstört“.

„Mehr als tausend Raketen und Drohnen“ seien seit dem 10. Oktober von Russland abgefeuert worden, sagte Ukrenergo-Chef Wolodymyr Kudrytskyi. „Auch die Arbeiten in Charkiw und Donezk sind kompliziert“, fügte er hinzu – die an Russland angrenzenden Regionen seien nach wie vor hart umkämpft.

Russland greift die Kraftwerke und Verteilungsnetze fast täglich mit Artillerie an, sagte Ministerpräsident Schmyhal. Vor Ort „verkompliziert sich die Situation zusätzlich durch die Wetterbedingungen, die die Reparaturarbeiten verzögern“, betonte er.

Russland: Angriffe auf Energieinfrastruktur

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, seine Armee werde die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine als Vergeltung für die Explosion der Krimbrücke fortsetzen, die Moskau Kiew vorwirft.

In den vergangenen Wochen hat Russland wiederholt Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gestartet. In der Folge brach die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes zusammen. Inzwischen kann die Bevölkerung zumindest stundenweise mit Strom versorgt werden.