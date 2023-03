Strom wird immer wichtiger für unsere Gesellschaft. Nu, weil in the nächsten Jahren Millionen nieuwe E-Auto’s en Wärmepumpen in Betrieb genommen. Een enorme Herausforderung für die Netze – Millionen Verbraucher werden wohl mit kleineren Einschränkungen leben müssen.

Wie kon lokale Stromnetze vor Überlastung geschützt werden, wanneer Millionen von Elektroautos geladen werden en strombetriebene Wärmepumpen laufen? Mit “netzorientierter Sturing”, gezien de energiewirtschaftsgesetz neuerdings. Doch wie soll das gehen? Seit Wochen wird controvers über die Regeln debattiert. Kritiker waarschuwt voor een nieuwe Drosselung voor Wärmepumpen en Wallboxen, de Ladestationen voor E-Autos. Schon jetzt ist duidelijk: Die Regeln kunnen Folgen für Millionen von Stromverbrauchern haben. Vanaf januari 2024 sollen sie gelten.

Was het probleem is:

Der Stromverbrauch in Deutschland wordt in den kommenden Jahren deutlich ansteigen. Im Verkehrsbereich sollen Millionen von E-Autos dazu beitragen, dass Klimaziele erreicht werden, in Gebäuden sollen Millionen Wärmepumpen eingebaut werden. Dieser schnelle Anstieg neuer Verbraucher aber stellt die Stromnetze vor große Herausforderungen, wie es in einer Stellungnahme der Deutsche Energie-Agentur and the Bundesnetzagentur heißt. Insbesondere die Niederspannungsnetzeien in der Regel nicht auf Lastspitzen ausgelegt, die bij een gleichzeitigen Strombezug dieser nieuwe Verbraucher auftreten könnten. Een Netzausbau tut Not, maar der dauert, koste wat geld en braucht viele Fachkrefte, die im Moment rar sind.

Was de geplante Lösung ist:

Damit of Hochlauf von Elektroautos and Wärmepumps nicht durch Kapazitätsengpässe im Stromverteilnetz aufgehalten wird, sollen Netzbetreiber Solche Engpässe durch Steuerung vermieden. Darum is in Kern. Nach der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes kan de Bundesnetzagentur dafür bundeseinheitliche Regelungen treffen. Ik ben november die de Netzagentur de eerste Eckpunkte-vorgelegt heeft. Als je weet dat de Verteilernetzbetreiber sollen die Möglichkeit bekommen, im Bedarfsfall steuernd einzugreifen – um einen sicheren Netzbetrieb aufrechterhalten zu können. Ze zeggen dat het nu zo is dat we ons niet bewust zijn, um den “Komfort” van de Kunden zo wenig wie möglich einzuschränken. Er is een tijdelijke reduzierung van de strombezugs op het net.

Die Gegenleistung für Verbraucherinnen en Verbraucher: een pauzechaler Rabatt auf das Netzentgelt. Steuerbare Wärmepumpen, private Ladestationen sowie Stromspeicher sollen dann vor allem dann betrieben werden, wenn der Strompreis wegen hoher Einspeisung von erneuerbaren Energien gering is. Die Steuerbarkeit soll es den Netzbetreibern dabei ermöglichen, Engpässe en damit lokale Stromausfälle zu vermeiden.

Was dat konkret für Verbraucher bedeutet:

Wanneer een Engpass droomt, wordt de Konzept der Bundesnetzagentur zum Beispiel Wallboxen auf eine Leistung von 3,7 Kilowatt heruntergedrosselt werden konnen, um een ​​Überlastung zu verhinderd. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) maakt gebruik van een van de meest uiteenlopende Ladezeit voor E-Auto’s en waarschuwt voor “erheblichen Komforteinbußen” tot aan de Nutzungseinschränkungen. Als het Bundesverband Wärmepumpe heißt es, schon jetzt gebebe freiwillige Vereinbarungen, um Wärmepumpen für einen Spitzenausgleich bis zu zwei Stunden abzuschalten – ohne Komfortverlust für die Haushalte. Nach den Eckpunkten der Bundesnetzagentur aber soll dies verpflichtend werden. Darin fehlten aber noch Detailvorgaben, bemängelt der Verband. Viele Wärmepumpen im Bestand ließen sich technisch auch nicht auf eine Leistung von 3,7 Kilowatt herunterzufahren, so die Hersteller. Als het apparaat automatisch volstaat om te abschalten.

Was de auto-industrie en andere fordern:

Een Bündnis aus dem Bundesverband Neue Energiewirtschaft, dem Bundesverband Wärmepumpen, dem VDA und dem Verbraucherzentrale-Bundesverband fürchtet erhebliche Einschränkungen für Verbraucher. Nötig seien Obergrenzen für “Notfall-Abdrosselungen” sowie zusätzliche Maßnahmen, um eine Netzüberlastung preventiv zu vermeiden – zum Beispiel zeitvariable Stromtarife. “Die Verbraucherinnen en Verbraucher profiteren van de finanziell davon, als ze in de Randzeiten niedriger Netzauslastung verlagern”, dus een VDA-sprecher. Directe besturingsriffen van de netzbetreibers die nur letztes Mittel sein. Lion Hirth, Energieexperte aan de Hertie School in Berlijn, schreef over Anreizen, toen hij op de Platz in den Netzen sei was. Voraussetzung sei, dass Deutschland bei der Digitalisierung des Stromsystems endlich entscheidend vorankomme. “Man braucht intelligente Messeinrichtungen, die das auch in Echtzeit übermitteln können. Deutschland ist here spektakulär schlecht im internationalen Vergleich.”

Was de energiebranche betrokken:

Der VDE Verband der Elektrotechniek Elektronik Informationstechnik is de Kritik van de Verbände-Bündnissses die ervoor zorgen dat Netzbetreiber im Fall een van de meest recente Netzüberlastung Geräte “einseitig and unbegrenzt” abdrosseln dürften. Kunden van de start, als ze worden getroffen door kennis en erhielten dafür een finanzielle Vergütung in Form eines reduzierten Netzentgeltes – unabhängig davon, ob sie in der Folge tatsächlich von Steuerungsmassnahmen betroffen seien. “Unbegrenzt abdrosseln” sei nicht gegeben. Het is mogelijk dat de meest beperkte grenzen, die niet onderschreven werden, door de kennis heen werden verlicht, en de normale stroomverbraucher weiterzubetreiben. “De keuze van de Ladevorgang van eines E-Auto’s is zoveel mogelijk, als er een beperktere Leistung en een langere Ladezeit is”, aldus de VDE.

Auch der Bundesverband der Energie- en Wasserwirtschaft hält die Sorge für unbegründet, dass Verbraucher zeitweise nicht mit Strom versorgt werden könnten. De geplante Regelung die nu voor Haushalte wordt gebruikt, die een Wallbox of een verwarmingspomp installeert, zorgt ervoor dat de Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. Der Haushalt zelf kan worden gebleekt door een van de meest voorkomende kurzzeitigen. “Kühlschrank, Waschmaschine en internet laufen weiter wie bisher.” Oberste Prämisse sei nach wie vor der Netzausbau. “Die Möglichkeit zur kurzzeitigen Dimmung ist eine Ultima Ratio-Maßnahme, bis das Netz and den neuen Bedarf angepasst ist.” De punktuelle Steuerung heeft de Netzausbau nicht ingesteld, sondern gewährleiste kurzfristig die Versorgungssicherheit.

Wie is het volgende:

Een diesem Donnerstag es bei der Bundesnetzagentur een öffentliche Anhörung, in der die strittigen Punkte nochmal diskutiert werden. Im zweiten Quartal zal sterven Behörde dann een konkreten Regelungs-Entwurf veröffentlichen. Anschließend können sich auch dazu nochmal all Betroffenen außern. Im Herbst zal sterven Behörde dann die endgültige Regelung vorlegen, die ab januari 2024 gelten soll.