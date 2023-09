Lübeck. Dieses Finale wird wohl nicht nur wegen seiner sportlichen Brisanz in die Geschichte des Lübecker Staffeltages eingehen: im letzten Zeitlauf der sogenannten Senatsstaffel, dem 12×200-Meter-Lauf für Jungen an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und Berufsschulen , die Zeitanzeige ging für etwa zehn bis 20 Sekunden vor dem Ziel aus. Und nicht nur das: Am Freitag, 15. September, fiel im gesamten Stadion plötzlich der Strom aus. Der LN-Livestream, in dem die gesamte Veranstaltung übertragen und moderiert wurde, wurde plötzlich abgebrochen und konnte erst nach einer kurzen Unterbrechung wieder ausgestrahlt werden (die gesamte Übertragung können Sie hier ansehen).

Bevor die Suche nach der Ursache des Stromausfalls begann, lautete die erste Frage: Wer ist der Gesamtsieger? Der zweite Lauf über diese Distanz war sichtlich schneller als der erste Zeitlauf, den die Schüler der Friedrich-List-Schule in 5:05,520 Minuten gewannen. Allein – dafür gab es keinen elektronischen Beweis. Alle Verantwortlichen zogen sich zur Diskussion in den Kontrollturm zurück und erklärten schließlich die handgestoppten Ergebnisse für gültig und die GGS St. Jürgen zum Gesamtsieger. Der LN-Livestream war schon vor langer Zeit wieder auf Sendung.

Ausgerechnet das Zeitmesssystem war der Auslöser

Die Fehlerbehebung in den folgenden Tagen ergab, dass sozusagen das am dringendsten benötigte Gerät die Fehlerursache war. Auslöser für den Stromausfall am Staffeltag war ein durchgebrannter Schalter der Zeitmessanlage, erklärt Stadtsprecherin Nicole Dorel. Mit der Durchführung der Reparaturen beauftragte die Schul- und Sportabteilung einen Elektrodienst. Der Schaden war bereits am Montag, 18. September, behoben worden.

Der beauftragte Elektrodienst überprüfte umgehend das gesamte Kabelnetz am Buniamshof mit dem Ergebnis, dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestand.

Und auch eine weitere Panne wird untersucht: Auch für den Ausfall des rechten Lautsprecherkanals, der am Staffeltag die Gegengerade beschallen sollte, hat die Stadt Kontakt zu der Firma aufgenommen, die dafür verantwortlich ist. Allerdings mit einem bisher für die Stadt unbefriedigenden Ergebnis, berichtet Nicole Dorel: „Es liegt noch kein Ergebnis vor, das wir vermelden können, sodass wir solche Ausfälle in Zukunft ausschließen können.“

