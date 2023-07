Strom aus eigener Herstellung – wo Balkonkraftwerke boomen

Stand: 05.07.2023 09:15 Uhr

Immer mehr Menschen hängen Mini-Solaranlagen auf ihren Balkonen. Balkonkraftwerke boomen – und die kleinen Solaranlagen erfreuen sich in einigen Regionen Deutschlands besonderer Beliebtheit.

Die Bundesregierung plant weitreichende Erleichterungen für die Installation kleiner Solaranlagen auf Balkonen – doch viele Bürger in Deutschland wollen offenbar nicht so lange warten. Balkonkraftwerke boomen bereits, ihre Zahl hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Das zeigt ein Blick in das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.

Immer mehr Bürger setzen auf Strom vom Balkon

Demnach gibt es in Deutschland derzeit rund 230.000 „steckerfertige Erzeugungsanlagen“, wie die Bürokraten es nennen. Knapp 137.000 davon, also mehr als die Hälfte, wurden im laufenden Jahr in Betrieb genommen. Experten gehen jedoch davon aus, dass noch mehr Menschen auf selbstgemachten Strom vom Balkon setzen.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind im Register rund 30.000 weitere Anlagen mit einer Leistung von weniger als einem Kilowatt eingetragen, bei denen unklar ist, ob es sich ebenfalls um Balkonkraftwerke handelt. Darüber hinaus gibt es eine unbekannte Anzahl von Anlagen, die entgegen den gesetzlichen Vorgaben nicht angemeldet sind und nicht beim Stromanbieter angemeldet sind.

Balkonkraftwerke in Norddeutschland sehr beliebt

Wer denkt, dass im sonnigen Süden besonders viele Mini-Solaranlagen auf den Balkonen hängen, der irrt: Besonders im Norden Deutschlands erfreuen sich Balkonkraftwerke großer Beliebtheit. Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit fünf Anlagen pro 1.000 Einwohner. In Schleswig-Holstein liegt sie bei 4,2 und in Niedersachsen bei 3,8.

Hinter den Top Drei klafft ein größerer Abstand und ein breites Mittelfeld, das mit 2,9 Anlagen pro 1000 Einwohner von Hessen und Rheinland-Pfalz angeführt wird. Der Süden mit Bayern und Baden-Württemberg liegt hingegen unter dem Bundesdurchschnitt von 2,7. Die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin bilden mit Werten zwischen einem und 1,5 Systemen im Durchschnitt das Schlusslicht. Aufgrund ihrer Erschließungsstruktur verfügen sie allerdings auch über schlechtere Startbedingungen für die Kleinkraftwerke.

Wie Balkonkraftwerke Funktion

Der starke Anstieg der Strompreise hatte die kleinen und vergleichsweise günstigen Balkonkraftwerke in den letzten Jahren immer beliebter gemacht. Doch wie funktionieren sie eigentlich?

Balkonkraftwerke können in fertigen Sets gekauft werden. Diese bestehen in der Regel aus einem oder zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter und einer Anschlussdose für das Heimnetzwerk. Die Solarmodule erzeugen Gleichstrom, der dann vom Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird, der wiederum direkt in das Hausnetz eingespeist wird. Mit dem Strom können dann Haushaltsgeräte betrieben werden und der Haushalt muss weniger Strom aus dem öffentlichen Stromnetz beziehen.

Doch nicht immer lohnt sich die Anschaffung eines Balkonkraftwerks. Laut Verbraucherschützern sind Kaufpreis und Strompreis entscheidend, aber auch, ob das Modul möglichst lange möglichst viel Sonne abbekommt.

Das ist es, was sie vorhat Bundesregierung

Um den Mini-Solaranlagen weiteren Auftrieb zu geben, plant die Bundesregierung weitreichende Vereinfachungen bei der Installation der Anlagen. Nach einem Entwurf des Justizministeriums sollen Mieter und Wohnungseigentümer einen Rechtsanspruch auf den Einbau der Geräte haben. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einen Installationsantrag gegenüber dem Vermieter oder der Eigentümerversammlung zu begründen.

Darüber hinaus strebt das Wirtschaftsministerium eine Anhebung der Leistungsgrenze von 600 auf 800 Watt und vereinfachte Meldepflichten für Plug-in-Solargeräte an. Bisher mussten diese in das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen und an den Netzbetreiber gemeldet werden. Diese Doppelmeldung soll künftig entfallen.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW), Carsten Körnig, begrüßte die Vereinfachungen: Die Geräte ermöglichten vielen Menschen eine aktive Teilhabe an der Energiewende „und erhöhen damit auch die Akzeptanz erneuerbarer Energien“.